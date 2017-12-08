ШЕВЧЕНКО: «В марте можем сыграть с двумя участниками чемпионата мира»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о предстоящих спаррингах команды.
— Существует большая вероятность того, что в марте мы отправимся в ОАЭ, где сыграем с Египтом, а затем переберемся в Саудовскую Аравию и там проведем спарринг с еще одним участником чемпионата мира — местной национальной командой. Предварительная договоренность уже достигнута, но теперь все будет зависеть от того, как пройдут переговоры между федерациями стран. На следующей неделе, думаю, многое прояснится.
— На матче «Шахтера» был и наставник сборной Турции Мирча Луческу. С ним вы тоже общались?
— Да, мы тоже обсудили перспективу проведения спарринга, хотя с турками Украина может встретиться в Лиге наций.
Источник — zbirna.com
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