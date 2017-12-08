ШЕВЧЕНКО: «В марте можем сыграть с двумя участниками чемпионата мира»

Так то бомжI мабуть а не актевiсти

Детям погибших Героев на Миколая подарунков треба купити... А шахта? Шо шахта. Там одни миллионер...

В современной истории мы кроме нападения,никакой позицией похвастаться не можем.Так,что не ломай ...

- Как Вам Шахтер?- Я бразильским футболом не интересуюсь.

Как вы надоели своим нытьем,Динамо попадет на наполи и пройдет итальяшек,мы все видели как Напол...

Італійці починають потрохи відживати, навіть не пригадаю коли у них в плей-оф всі клуби виходили....