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ШЕВЧЕНКО: «В марте можем сыграть с двумя участниками чемпионата мира»

Наставник сборной Украины – о предстоящих спаррингах команды

  • 08.12.2017 18:21
  • 844 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о предстоящих спаррингах команды.

— Существует большая вероятность того, что в марте мы отправимся в ОАЭ, где сыграем с Египтом, а затем переберемся в Саудовскую Аравию и там проведем спарринг с еще одним участником чемпионата мира — местной национальной командой. Предварительная договоренность уже достигнута, но теперь все будет зависеть от того, как пройдут переговоры между федерациями стран. На следующей неделе, думаю, многое прояснится.

— На матче «Шахтера» был и наставник сборной Турции Мирча Луческу. С ним вы тоже общались?
— Да, мы тоже обсудили перспективу проведения спарринга, хотя с турками Украина может встретиться в Лиге наций.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    winger_ua
    online
      winger_ua, 08.12.2017 18:26
    0
    "На матче «Шахтера» был и наставник сборной Турции Мирча Луческу. С ним вы тоже общались?" - представил на секундочку это "общение": один ныл все время, другой понимающе мычал: "Эээээ"
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    oleg273
      oleg273, 08.12.2017 18:45
    0
    лучше бы летом сыграли с четырьмя как минимум
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