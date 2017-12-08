ШУХОВЦЕВ: «После такой игры, как с Атлетиком, нельзя добивать команду»

Экс-вратарь «Зари» Игорь Шуховцев прокомментировал выступление луганского клуба в Лиге Европы.
«После такой игры, как с «Атлетиком», нельзя добивать команду. Видно было, что луганчане полностью отдавались борьбе но, к сожалению, класс испанцев оказался выше. Но если говорить в общем, то «Заря» достойно выступила в дебютном для себя групповом раунде Лиги Европы, смазав только концовку.
Я как вратарь внимательно следил за голкипером сборной Украины Андреем Луниным. И могу сказать, что мальчишка быстро растет. Пока не всегда может выручить, но это дело наживное. Главное, что Андрей дает уверенность своим партнерам, а это очень важно в таком возрасте», – сказал Шуховцев.
Источник — zbirna.com
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