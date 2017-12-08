ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал правого защитника Куритибы Додо

Донецкий «Шахтер» подписал защитника бразильской «Куритибы» Додо. Контракт с 19-летним игроком подписан на пять лет. Игрок присоединится к команде в январе перед началом сборов.
«Усиливаем конкуренцию на правом фланге нашей защиты», – прокомментировал трансфер Додо гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин.
Додо является футболистом молодежной сборной Бразилии (U-20). В составе «селесао» U-17 в 2015 году дошел до четвертьфинала юношеского чемпионата мира.
Ранее сообщалось об интересе «горняков» к Додо. Речь шла о сумме в 2 миллиона евро. Также «Шахтер» обязуется выплатить часть суммы, вырученной с последующего трансфера Додо.
В текущем сезоне бразильский защитник провел 19 матчей в составе «Куритибы».
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
т.к. традиционно украинскую защиту меняют на бразильскую
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.