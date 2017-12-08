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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал правого защитника Куритибы Додо

Контракт бразильца рассчитан на 5 лет

  • 08.12.2017 17:43
  • 1362 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Фейсбук Сергея Палкина
© Фейсбук Сергея Палкина

Донецкий «Шахтер» подписал защитника бразильской «Куритибы» Додо. Контракт с 19-летним игроком подписан на пять лет. Игрок присоединится к команде в январе перед началом сборов.

«Усиливаем конкуренцию на правом фланге нашей защиты», – прокомментировал трансфер Додо гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин.

Додо является футболистом молодежной сборной Бразилии (U-20). В составе «селесао» U-17 в 2015 году дошел до четвертьфинала юношеского чемпионата мира.

Ранее сообщалось об интересе «горняков» к Додо. Речь шла о сумме в 2 миллиона евро. Также «Шахтер»  обязуется выплатить часть суммы, вырученной с последующего трансфера Додо.

В текущем сезоне бразильский защитник провел 19 матчей в составе «Куритибы».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    alexbil
    online
      alexbil, 08.12.2017 17:44
    +3
    Дай Бог, что бы подошел по стилю)
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    lg
    online
      lg, 08.12.2017 17:49
    +5
    Бутко пакует чемоданы в Мариуполь?
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 08.12.2017 17:51
    -2
    Курити&#769;ба (порт. Curitiba) — город на юге Бразилии, в 90 километрах от Атлантического океана.....Когда прочитал заголовок пытался вспомнить где эта страна-думаю во Шахту понесло)))),оказывается фамилия ну и регион....
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    lgpaladin
    online
      lgpaladin, 08.12.2017 17:51
    -5
    кого-то еще будут национализировать,
    т.к. традиционно украинскую защиту меняют на бразильскую
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    alexbil
    online
      alexbil, 08.12.2017 17:53
    +1
    lg, 08.12.2017 17:49
    Бутко пакует чемоданы в Мариуполь?
    Тогда долго будет паковать он чемоданы, этому игроку года 2-3 нужно,что бы стать основным + лемит, как я думаю, увеличиваем скамейку запасных просто
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    Vitaliy_yatsenko
    online
    Vitaliy_yatsenko, 08.12.2017 17:55
    0
    Все просто. Поглиблення бразильского десанту. Бутко провалив сезон. Срні вже 36 років буде і не відомо на скільки дискваліфікація буде. Тому вирішили взяти молодого бразильца. Трансфер за мінімальні гроші. Але цим самим шансів заграти у молоді не буде. Зато Ісмаілі отримає паспорт і тим самим ліміт на легіонерів закриють. І отримаємо ми так скоро 11 бразильців у старті. Дуже сумно все це для молоді з академії.
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    Joe777
    online
      Joe777, 08.12.2017 17:58
    +1
    Бутко наигрался. Очередной бразила. А как же школа донецкая? Где молодежь? Деревянный коваленко - это максимум, что может выпустить их академия
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 08.12.2017 17:58
    0
    Первая покупка за сколько лет? Не люблю не РЛА, ни его команду, но новость в целом хорошая.
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    In_Sheva_we_trust
    online
      In_Sheva_we_trust, 08.12.2017 18:02
    0
    Бутко при Срне очень хорошо смотрелся, а потом почему-то сдулся. вот теперь и не верьте в пресловутую конкуренцию
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