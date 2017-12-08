Шахтер провел тренировку перед матчем с Зарей

Только вратарь начинает нормально играть после 25! Исключение-Шовковский. И валить надо после 40....

Он наверное смотрит на себя в зеркало и дрокает) Игрок он хороший, но без проблем назову 10 футбо...

Бутко при Срне очень хорошо смотрелся, а потом почему-то сдулся. вот теперь и не верьте в преслов...

Первая покупка за сколько лет? Не люблю не РЛА, ни его команду, но новость в целом хорошая.

Бутко наигрался. Очередной бразила. А как же школа донецкая? Где молодежь? Деревянный коваленко -...

Все просто. Поглиблення бразильского десанту. Бутко провалив сезон. Срні вже 36 років буде і не в...