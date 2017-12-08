Шахтер провел тренировку перед матчем с Зарей

После победы в Лиге чемпионов над «Манчестер Сити» «Шахтер» переключается на внутренний чемпионат.
8 декабря «горняки» провели тренировку на поле УТК имени Виктора Банникова. Сессия состояла из отработки короткого паса, комбинаций с завершающим ударом по воротам и тактики. Вся команда в хорошем настроении готовится к последнему матчу 2017 года против «Зари». По отдельной программе занимался лишь Тайсон.
Поединок 19-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» состоится 10 декабря в 19:30 на «Славутич-Арене» в Запорожье.
Источник — ФК Шахтер
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