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Шахтер провел тренировку перед матчем с Зарей

По отдельной программе занимался лишь Тайсон

  • 08.12.2017 17:15
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

После победы в Лиге чемпионов над «Манчестер Сити» «Шахтер» переключается на внутренний чемпионат.

8 декабря «горняки» провели тренировку на поле УТК имени Виктора Банникова. Сессия состояла из отработки короткого паса, комбинаций с завершающим ударом по воротам и тактики. Вся команда в хорошем настроении готовится к последнему матчу 2017 года против «Зари». По отдельной программе занимался лишь Тайсон.

Поединок 19-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» состоится 10 декабря в 19:30 на «Славутич-Арене» в Запорожье.

Источник — ФК Шахтер

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