За Луниным в матче с Атлетиком следили скауты Арсенала и Тоттенхэма

18-летний голкипер «Зари» Андрей Лунин попал в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги. На вчерашнем матче Лиги Европы «Заря» - «Атлетик» (0:2) находились скауты «Арсенала» и «Тоттенхэма», которые следили за игрой Лунина.
Ранее за Луниным наблюдали скауты испанского «Реал Сосьедад».
Источник — Sport.ua
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Главное не уйти на банку в золотую клетку как это сдел Шевченко.
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