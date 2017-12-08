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За Луниным в матче с Атлетиком следили скауты Арсенала и Тоттенхэма

Голкипер «Зари» находится в сфере интересов английских клубов

  • 08.12.2017 17:12
  • 1449 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Заря. Андрей Лунин
© ФК Заря. Андрей Лунин

18-летний голкипер «Зари» Андрей Лунин попал в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги. На вчерашнем матче Лиги Европы «Заря» - «Атлетик» (0:2) находились скауты «Арсенала» и «Тоттенхэма», которые следили за игрой Лунина.

Ранее за Луниным наблюдали скауты испанского «Реал Сосьедад». 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    lg
    online
      lg, 08.12.2017 17:47
    +4
    Как по мне то у Андрея с его космической реакцией и с его еще совсем юным возрастом есть весь потенциал вырасти в одного из лучших вратарей мира... Но пока что это только потенциал, который как нам очень наглядно показал Милевский, имеет свойство "убегать".

    Главное не уйти на банку в золотую клетку как это сдел Шевченко.
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    Валера Ференс
    online
      Валера Ференс, 08.12.2017 18:00
    0
    Полностью согласен!
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