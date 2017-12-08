ФОТО ДНЯ: Домагой Вида попрощался с Динамо

Хорватский защитник «Динамо» Домагой Вида попрощался с киевским клубом.
«Дорогая семья ФК «Динамо Киев». Работа вместе с вами была чудесным опытом для меня. Сейчас для меня настало время двигаться в другом направлении. От всего сердца я желаю вам всего наилучшего. Друзья, я не забуду вас никогда. Спасибо за все! До свидания, - написал Вида в Instagram.
Источник — Instagram
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от болельщика донецких сепаров другого комментария ждать не приходится
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