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ФОТО ДНЯ: Домагой Вида попрощался с Динамо

Хорватский защитник столичного клуба выразил слова благодарности «бело-синим»

  • 08.12.2017 17:06
  • 1977 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Динамо Киев.
© ФК Динамо Киев.

Хорватский защитник «Динамо» Домагой Вида попрощался с киевским клубом.

«Дорогая семья ФК «Динамо Киев». Работа вместе с вами была чудесным опытом для меня. Сейчас для меня настало время двигаться в другом направлении. От всего сердца я желаю вам всего наилучшего. Друзья, я не забуду вас никогда. Спасибо за все! До свидания, - написал Вида в Instagram.

Источник — Instagram

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Комментарии
    nordik1980
    online
      nordik1980, 08.12.2017 17:26
    -8
    накінець, сплавили цього буратіна
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    Joe777
    online
      Joe777, 08.12.2017 17:32
    +1
    nordik1980, 08.12.2017 17:26
    накінець, сплавили цього буратіна

    от болельщика донецких сепаров другого комментария ждать не приходится
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    Ваня Спичка
    online
      Ваня Спичка, 08.12.2017 17:36
    +4
    класний футболист
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    Ffd Dfg
    online
      Ffd Dfg, 08.12.2017 17:39
    +1
    nordik1980, 08.12.2017 17:26
    накінець, сплавили цього буратіна
    куди йому до ракицького
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    vadosshv0907
    online
      vadosshv0907, 08.12.2017 17:51
    +2
    Начинал,, ни шатко ни валко,,,но потом стал незаменим в основе. Проявлял бойцовский дух. Были ляпы в защите,но в основном это хороший футболист. Жалко,что ушёл безплатно.
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    krotyetoploho0-7
    online
      krotyetoploho0-7, 08.12.2017 17:56
    +1
    nordik1980, 08.12.2017 17:26
    накінець, сплавили цього буратіна
    nordik1980 - закомплексованное недоразвитое чмо.
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    uslan2705721
    online
      uslan2705721, 08.12.2017 17:59
    0
    Спасибо, ДОМОГОЙ !!!!
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    uslan2705721
    online
      uslan2705721, 08.12.2017 18:01
    0
    nordik1980 - ЧМО !!!!
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