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Шахтер заработал 24,7 млн € в еврокубках, Динамо – 5,94, Заря – 3,32

УЕФА обнародовал схему распределения прибыли в еврокубках

  • 08.12.2017 16:42
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  • 4 комментария
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Шахтер заработал 24,7 млн € в еврокубках, Динамо – 5,94, Заря – 3,32

Украинские клубы заработали солидные суммы за участие в осенней части еврокубкового сезона.

Донецкий «Шахтер», который представляет Украину в Лиге чемпионов, суммарно получит 24,7 миллиона евро. 12,7 миллиона – плата за участие в групповом раунде ЛЧ, 6 миллионов за четыре победы (1,5 за каждую) и 6 миллионов за выход в 1/8 финала ЛЧ.

Киевское «Динамо» получит 5,94 миллиона евро (2,6 миллиона за участие в Лиге Европы, 1,44 миллиона за 4 победы (360 тысяч за каждую), 120 тысяч за ничью, 600 тысяч за выход из группы с первого места, 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала турнира. Также киевляне получат 260 тыс. евро солидарной выплаты за непопадание в Лигу чемпионов и бонус в размере 420 тысяч евро за участие команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Луганская «Заря» по итогам группового этапа ЛЕ заработала 3,32 миллиона евро (2,6 за участие и 720 тысяч за две победы).

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 08.12.2017 16:58
    -1
    Опять Динамо будет комплектоваться кем по-дешевле, денег не заработали, а жаль.
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    lgpaladin
    online
    lgpaladin, 08.12.2017 17:12
    +4
    разъяснение для тех, кто говорит, что лучше в ЛЕ попасть и дальше пройти
    только выход в группу ЛЧ превосходит по сумме выход в группу ЛЕ + все победы в ней
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    footboooool
      footboooool, 08.12.2017 17:19
    0
    + Еще деньги за рекламу думаю шахтер уже 30 заработал!
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 08.12.2017 17:54
    -1
    Что касается 32 участников группового этапа ЛЧ-2017/18, каждый получит как минимум 12,7 млн евро. Каждая победа на групповой стадии приносит дополнительно 1,5 млн евро, ничья - 500 тысяч.- Вот и вся разница между МЮ Партизаном....
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