Шахтер заработал 24,7 млн € в еврокубках, Динамо – 5,94, Заря – 3,32

Украинские клубы заработали солидные суммы за участие в осенней части еврокубкового сезона.
Донецкий «Шахтер», который представляет Украину в Лиге чемпионов, суммарно получит 24,7 миллиона евро. 12,7 миллиона – плата за участие в групповом раунде ЛЧ, 6 миллионов за четыре победы (1,5 за каждую) и 6 миллионов за выход в 1/8 финала ЛЧ.
Киевское «Динамо» получит 5,94 миллиона евро (2,6 миллиона за участие в Лиге Европы, 1,44 миллиона за 4 победы (360 тысяч за каждую), 120 тысяч за ничью, 600 тысяч за выход из группы с первого места, 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала турнира. Также киевляне получат 260 тыс. евро солидарной выплаты за непопадание в Лигу чемпионов и бонус в размере 420 тысяч евро за участие команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Луганская «Заря» по итогам группового этапа ЛЕ заработала 3,32 миллиона евро (2,6 за участие и 720 тысяч за две победы).
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
только выход в группу ЛЧ превосходит по сумме выход в группу ЛЕ + все победы в ней
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.