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Мораес и Морозюк попали в команду недели Лиги Европы

Ироки «Динамо» выдали фантастический матч против «Партизана»

  • 08.12.2017 16:16
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Двое футболистов киевского «Динамо» попали в число лучших игроков заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Жуниор Мораес и Николай Морозюк провели отличный матч против «Партизана», записав в свой актив сразу несколько результативных действий.

Бразильский форвард отметился хет-триком, на счету украинца – гол и два ассистка.

Также в команду Лиги Европы попали: Ариц Адурис, Адемола Лукман, Рауль Гарсия, Джек Уилшер, Тео Уолкотт, Марин Аничич, Сотирис Папаяннопулос, Матье Дебюши и Ненад Эрич.



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Источник — УЕФА

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