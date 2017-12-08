Мораес и Морозюк попали в команду недели Лиги Европы

Двое футболистов киевского «Динамо» попали в число лучших игроков заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Жуниор Мораес и Николай Морозюк провели отличный матч против «Партизана», записав в свой актив сразу несколько результативных действий.
Бразильский форвард отметился хет-триком, на счету украинца – гол и два ассистка.
Также в команду Лиги Европы попали: Ариц Адурис, Адемола Лукман, Рауль Гарсия, Джек Уилшер, Тео Уолкотт, Марин Аничич, Сотирис Папаяннопулос, Матье Дебюши и Ненад Эрич.
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Источник — УЕФА
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