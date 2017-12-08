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ВІДЕО ДНЯ. Воїни АТО підтримали П'ятова

Бійці з передової стали на захист голкіпера збірної України в конфлікті з ультрас

  • 08.12.2017 15:55
  • 1137 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Прикордонники з передової підтримали голкіпера донецького «Шахтаря» та збірної України Андрія П’ятова, а також передали йому символічний подарунок.

Нагадаємо, раніше ультрас донецької команди звинуватили футболістів та керівництво своєї команди у невизначеній позиції щодо війни на сході.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Василь Кусень
    online
    Василь Кусень, 08.12.2017 16:12
    +5
    Мабуть підтримує хлопців по тихому.
    Бо політика клубу недає це робити публічно.
    Надіюсь він там не один такий.
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    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 08.12.2017 16:21
    +2
    Надо теперь. чтобы войны АТО поговорили с активистами))
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    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 08.12.2017 16:27
    0
    Artyom_I, 08.12.2017 16:21
    Надо теперь. чтобы войны АТО поговорили с активистами))
    д..уя активистов в стране стало
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