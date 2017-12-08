ВІДЕО ДНЯ. Воїни АТО підтримали П'ятова

Прикордонники з передової підтримали голкіпера донецького «Шахтаря» та збірної України Андрія П’ятова, а також передали йому символічний подарунок.
Нагадаємо, раніше ультрас донецької команди звинуватили футболістів та керівництво своєї команди у невизначеній позиції щодо війни на сході.
Источник — Facebook.com
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Бо політика клубу недає це робити публічно.
Надіюсь він там не один такий.
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