Евротур: семь матчей уик-энда, которые нельзя пропустить

В грядущие выходные состоятся очередные туры европейских чемпионатов. При этом предстоящий уик-энд подарит зрителям немало топовых поединков: супертматч на Апеннинах, мерсисайдское и манчестерское дерби, а также интересные схватки в Испании.

Испания. 15 тур.

«Реал» Мадрид — «Севилья»

9 декабря, суббота, 17:15

Ориентировочные составы:

«Реал»:Навас — Т. Эрнандес, Варан, Начо, Марсело, Модрич, Кроос, Ковачич, Иско, Роналду, Бензема.

«Севилья»:Рико — Коршья, Гайс, Ленгле, Эскудеро, Банега, Писсаро, Васкес, Сарабия, Бен Йеддер, Нолито.

Не сыграют:Каземиро, Карвахаль, Рамос, Бейл, Асенсио — Каррису, Пареха.

Мадридский «Реал» подойдет к поединку с «Севильей» не в оптимальном составе: из-за дисквалификаций не сыграют сразу трое ключевых футболистов сливочных: СерхиоРамос, Дани Карвахаль и Каземиро. И это, простите за тавтологию, может сыграть на руку сопернику.

Правда,Королевскому клубу отступать уже некуда, команда идет на четвертом месте, отставая от первой «Барселоны» на восемь очков и каждая последующая потеря будет отдалять «Реал» от борьбы за чемпионство.

Но не стоит списывать со счетов и «Севилью», андалусийцынаходятся на пятой позиции и также имеют 28 очков, плюс набрали неплохую форму и выигралитри последних матча чемпионата.

Германия. 15 тур.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке»

9 декабря, суббота, 19:30

Ориентировочные составы:

«Боруссия»:Зоммер — Янчке, Эльведи, Вестергор, Вендт, Гинтер, Закария, Азар, Грифо, Штиндль, Раффаэл.

«Шальке»:Фарманн — Стамбули, Налдо, Настасич, Калиджури, Очипка, Горецка, Майер, Харит, Коноплянка, Бургшталлер.

Не сыграют:Бенес, Крамер, Штробль — Инсуа.

Интересным обещает получится противостояние в Германии. В 15-м туре сойдутся третья и четвертая команды таблицы: «Шальке» приедет в гости к менхенгладбахской«Боруссии». Команда Евгения Коноплянки уже два тура кряду не может выиграть, расписывая ничьи, а «Боруссия» в последнем туре и вовсе разгромно уступила «Вольфсбургу» (0:3) и реабилитироваться за счет гельзенкирхенцев будет самое то.

Италия. 16 тур.

«Ювентус» — «Интер»

9 декабря, суббота, 21:45

Ориентировочные составы:

«Ювентус»:Буффон — Алекс Сандро, Бардзальи, Бенатиа, Де Шильо, Матюиди, Пьянич, Хедира, Коста, Дибала, Игуаин.

«Интер»:Ханданович — Д’амброзио, Шкриньяр, Раноккья, Сантон, Вечино, БорхаВалеро, Кандрева, Брозович, Перишич, Икарди.

Не сыграют:Кьеллини, Хеведес.

Невероятный матч в рамках 16-го утра состоится в Серии А. Сойдутся два лидера: «Интер», идущий первым и еще не проигрывавший в нынешнем чемпионате, приедет в гости к третьему «Ювентусу». Команды разделяет всего два очка. «Юве» должен быть вдохновлен, ведь добыл две важные победы кряду: в прошлом туре над «Наполи» (1:0), а посреди этой недели над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов(2:0).Правда, в нынешнем сезоне «Интер» выглядит по-настоящему грозно и демонстрирует свою лучшую игру и результатыза последние годы, поэтому поединок обещает быть захватывающим.

Англия. 16-й тур

«Ливерпуль» — «Эвертон»

10 декабря, воскресенье, 16:15

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»:Миньоле — Арнольд, Джан, Ловрен, Морено, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Коутиньо, Фирмино.

«Эвертон»:Пикфорд — Кенни, Кин, Уильямс, Мартина, Гуйе, Дэвис, Сигурдссон, Кальверт-Льюин, Леннон, Руни.

Не сыграют:Кляйн, Матип — Мори, Маккарти, Баркли, Боласи, Коулмэн, Бейнс.

Мерсисайдское дерби всегда получается интересным, напряженным, интригующим. Скорее всего, не станет исключением и этот матч. «Ливерпуль» подходит к этой встрече очень уверенно, посреди недели команда Юргена Клоппа с первого места вышла в плей-офф ЛЧ, разбив «Спартак» (7:0). Да и в чемпионате красные уже долгое время не проигрывают. «Эвертон» после провала на старте сезона, понемногу начал выбираться из крутого пике, возможно, повлияло назначение нового тренера (ирисок не так давно возглавил Эллардайс), и победа над «Ливерпулем» лишь придаст уверенности команде и укрепит ее в середине таблицы.

Голландия. 15 тур.

«Аякс» — ПСВ

10 декабря, воскресенье, 17:45

Ориентировочные составы:

«Аякс»:Онана —Велтман, Де Лигт, Вобер, Ван де Бек, Зиеш, Де Йонг, Шоне, Нерес, Дольберг, Клюйверт.

ПСВ:Зут — Ариас, Изима-Мирен, Швааб, Бренет, Ван Гинкел, Хендрикс, Перейро, Лосано, Локадия, Бергвейн.

Не сыграют:Виргевер, Синкгравен, Черны, Юнес.

В Нидерландах в рамках 15-го тура национального первенства произойдет как всегда нервная стычка между «Аяксом» и ПСВ. Эйндховенский коллектив набрал сумасшедшую форму, в нынешнем сезоне проиграл лишь один матч в чемпионате и уверенно в нем лидирует. У «Аякса» ситуация похуже, команда идет на третьем месте и на десять очков отстает от противника. Добавляет интересности матчу то, что обе команды самые результативные в нынешнем первенстве и забили уже более восьмидесяти мячей на двоих.

Англия. 16 тур

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

10 декабря, воскресенье, 18:30

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»:Де Хеа — Валенсия, Линделоф, Смоллинг, Рохо, Янг, Матич, Лингард, Эррера, Марсьяль, Лукаку.

«Манчестер Сити»:Эдерсон — Уокер, Отаменди, Мангаля, Данило, Де Брюйне, Делф, Сильва, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Не сыграют:Байи, Джонс, Кэррик, Феллайни, Погба — Менди, Стоунз.

«Ман Сити» посреди недели потерпел первое поражение в сезоне: в рамках ЛЧ горожане уступили «Шахтеру» (1:2). Правда, в чемпионате команда Гвардиолы продолжает идти лидером и без поражений, но в этом туре сие может измениться, ведь она едет в гости к «Манчестер Юнайтед», следующему вторым. Обе команды в Премьер-лиге набрали неплохую форму и имеют свои серии из побед.

Испания. 15 тур.

«Вильярреал» — «Барселона»

10 декабря, воскресенье, 21:45

Ориентировочные составы:

«Вильярреал»:Барбоса — Марио Гаспар, Бонера, В. Руис, Марин, Раба, Эрнандес, Тригерос, Форналс, Бакамбу, Бакка.

«Барселона»:Тер Штеген — Роберто, Пике, Вермален, Альба, Ракитич, Паулиньо, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес.

Не сыграют:Кастильехо, Сансоне, Семеду, Сориано, Суарес, Фернандес— Дембеле, Умтити, Рафинья, Туран, Маскерано.

«Барса» продолжает уверенно гнаться за титулом чемпиона Испании. Команда Эрнесто Вальверде оторвалась от ближайшего преследователя на пять очков, хотя «блаугранас» уже два тура кряду не могут выиграть, расписывая мировые. В этом туре каталонцев также ждет непростой соперник, который вполне может зацепиться за очки: «Вильярреал» ведет борьбу за еврокубки и для него каждыйбалл на вес золота, особенно если он добыт в матче с суперклубом Европы.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО