Леонид БУРЯК: «Заря была убедительна, но столько брака…»

Бывший тренер национальной сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал заключительный матч луганской «Зари» в групповом раунде Лиги Европы против «Атлетика» (0:2).



— «Заря» в поединке с «Атлетиком» после стартовой разведки очевидно поймала кураж, однако забить не смогла…

— В домашнем матче в еврокубках важно не только владеть инициативой, но и забивать. Как показал пример встречи «Динамо» с «Партизаном», мячи из первого тайма все решили. «Динамо», в отличие от «Зари», выиграло почти все подборы и в технике не уступило сопернику.



— То есть «Атлетику» важно было сохранить ворота в неприкосновенности до перерыва?

— Испанцы остались верны себе. Они умеют вести игру до гола. Так в итоге и вышло — кто первым забил, тот и победил. «Заря» в целом была убедительна, на таком уровне нельзя допускать столько брака. Его было очень много у молодых футболистов луганской команды. Это чревато. Кроме желания и физики, необходимо еще и мастерство.



— Первый гол «Атлетика» вызвал вопросы. Гости забили по правилам?

— Не хочу ставить под сомнение успех «Атлетика». Все было логично, на 70-й минуте матча, когда забил Адурис, все решило более высокое исполнительское мастерство гостей. Пусть «Заря» набирается опыта…



— Луганчане долгое время не могли попасть в створ ворот соперника…

— Это проблема украинских клубов, которые мало бьют по воротам и недостаточно агрессивны впереди. Вот «Динамо» в этот раз порадовало: в самом начале — четыре удара, и три из них в створ. Как результат — три гола. Но если говорить об украинском футболе в целом, создается впечатление, что ворота нашим командам не нужны…



— Потеря из-за травмы Юри уменьшила шансы «Зари» на успех?

— Без него «Заря» начала играть в другой футбол. Юри — хороший нападающий, однако он часто передерживает мяч. Этот недостаток нужно устранить, и для «Зари» Юри станет знаковым игроком. Важно, чтобы он научился действовать согласованно с командой.



— «Заря» пропустила два идентичных мяча. В чем проблема?

— В своей штрафной луганчане теряли позиции. Мяч перелетал футболистов «Зари». Передавать соперника друг другу в ситуациях, когда идет подача в штрафную, в скопление игроков, невозможно. Надо действовать персонально с оппонентом. В этом заключались ошибки, но так и набиваются шишки.



— На что может рассчитывать «Динамо» в плей-офф Лиги Европы?

— В этом розыгрыше есть десяток команд, которые заявляют о готовности взять трофей. То же самое, считаю, может сказать и «Динамо». Немало будет зависеть от того, на кого киевляне попадут на первом этапе плей-офф. Хотелось бы, конечно, чтобы «Динамо» поборолось за победу в Лиге Европы.



— Стоит ли сильно расстраиваться «Заре»?

— Команда Юрия Вернидуба уступила сильному и достойному сопернику, поэтому не нужно посыпать голову пеплом. Разница между чемпионатами Испании и Украины — вот решающий фактор успеха «Атлетика». «Заре» не хватает малости. Надеюсь, опыта, которого луганчане набираются в течение уже двух лет, хватит в следующем году для успеха.



Богдан ЛЕОНЧУК