Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леонид БУРЯК: «Заря была убедительна, но столько брака…»

Экс-тренер «Динамо» – о выступлении луганской команды в Лиге Европы

  • 08.12.2017 15:40
  • 233 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Леонид Буряк
© Sport.ua. Леонид Буряк

Бывший тренер национальной сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал заключительный матч луганской «Зари» в групповом раунде Лиги Европы против «Атлетика» (0:2).

— «Заря» в поединке с «Атлетиком» после стартовой разведки очевидно поймала кураж, однако забить не смогла…
— В домашнем матче в еврокубках важно не только владеть инициативой, но и забивать. Как показал пример встречи «Динамо» с «Партизаном», мячи из первого тайма все решили. «Динамо», в отличие от «Зари», выиграло почти все подборы и в технике не уступило сопернику.

— То есть «Атлетику» важно было сохранить ворота в неприкосновенности до перерыва?
— Испанцы остались верны себе. Они умеют вести игру до гола. Так в итоге и вышло — кто первым забил, тот и победил. «Заря» в целом была убедительна, на таком уровне нельзя допускать столько брака. Его было очень много у молодых футболистов луганской команды. Это чревато. Кроме желания и физики, необходимо еще и мастерство.

— Первый гол «Атлетика» вызвал вопросы. Гости забили по правилам?
— Не хочу ставить под сомнение успех «Атлетика». Все было логично, на 70-й минуте матча, когда забил Адурис, все решило более высокое исполнительское мастерство гостей. Пусть «Заря» набирается опыта…

— Луганчане долгое время не могли попасть в створ ворот соперника…
— Это проблема украинских клубов, которые мало бьют по воротам и недостаточно агрессивны впереди. Вот «Динамо» в этот раз порадовало: в самом начале — четыре удара, и три из них в створ. Как результат — три гола. Но если говорить об украинском футболе в целом, создается впечатление, что ворота нашим командам не нужны…

— Потеря из-за травмы Юри уменьшила шансы «Зари» на успех?
— Без него «Заря» начала играть в другой футбол. Юри — хороший нападающий, однако он часто передерживает мяч. Этот недостаток нужно устранить, и для «Зари» Юри станет знаковым игроком. Важно, чтобы он научился действовать согласованно с командой.

— «Заря» пропустила два идентичных мяча. В чем проблема?
— В своей штрафной луганчане теряли позиции. Мяч перелетал футболистов «Зари». Передавать соперника друг другу в ситуациях, когда идет подача в штрафную, в скопление игроков, невозможно. Надо действовать персонально с оппонентом. В этом заключались ошибки, но так и набиваются шишки.

— На что может рассчитывать «Динамо» в плей-офф Лиги Европы?
— В этом розыгрыше есть десяток команд, которые заявляют о готовности взять трофей. То же самое, считаю, может сказать и «Динамо». Немало будет зависеть от того, на кого киевляне попадут на первом этапе плей-офф. Хотелось бы, конечно, чтобы «Динамо» поборолось за победу в Лиге Европы.

— Стоит ли сильно расстраиваться «Заре»?
— Команда Юрия Вернидуба уступила сильному и достойному сопернику, поэтому не нужно посыпать голову пеплом. Разница между чемпионатами Испании и Украины — вот решающий фактор успеха «Атлетика». «Заре» не хватает малости. Надеюсь, опыта, которого луганчане набираются в течение уже двух лет, хватит в следующем году для успеха.

Богдан ЛЕОНЧУК

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.