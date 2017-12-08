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Криштиану РОНАЛДУ: «Я лучший игрок в истории футбола»

Нападающий «Реала» – о получении пятого «Золотого мяча»

  • 08.12.2017 15:30
  • 1291 просмотров
  • 11 комментария
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Getty Images. Криштиану Роналду
© Getty Images. Криштиану Роналду

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о противостоянии с  Лионелем Месии на футбольном поле, а также поделился эмоциями от получения пятого «Золотого мяча».

«Мотивирует ли меня противостояние с Месси? Возможно, в подсознании это есть, но я об этом не думаю. Моя мотивация – я сам. Я продолжаю бороться с собой, чтобы улучшить себя. Конкуренция с Месси – это хорошо: всегда хочешь быть лучшим, выиграть больше трофеев. Я все еще мотивирован вставать по утрам на тренировки. Когда-нибудь это закончится, но пока я об этом не думаю. Я не думал, что смогу догнать Месси по «Золотым мячам», когда отставал от него на четыре. Но все меняется, футбол дает возможность работать над собой и стараться двигаться вперед.

Я лучший игрок в истории футбола. Не знаю ни одного игрока лучше меня, никто не добился того, что добился я, я делаю многое, что не могут другие. Нет более совершенного игрока, чем я, и я считаю, что я лучший в истории футбола в худшие и лучшие моменты», – сказал Роналду.

 

 

Источник — As.com

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Комментарии
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 08.12.2017 15:38
    +5
    ОХ.Е.Ь,ну нет слов!
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    SunnyKZ
      SunnyKZ, 08.12.2017 15:38
    +8
    Как то аж противно читать такое...
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 08.12.2017 15:39
    +3
    >>Не знаю ни одного игрока лучше меня, никто не добился того, что добился я, я делаю многое, что не могут другие. Нет более совершенного игрока, чем я, и я считаю, что я лучший в истории футбола в худшие и лучшие моменты<<
    Жир потек с экрана монитора
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    Graider
    online
      Graider, 08.12.2017 15:41
    0
    ні
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 08.12.2017 16:11
    +1
    Кристинка после твоего старта сезона 17/18 уж молчал бы , а то жизнь штука такая, что быстро на землю опустит, глядишь на ЧМ ещё сюрприз будет
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    Виктор Алтухов
    online
    Виктор Алтухов, 08.12.2017 16:13
    +1
    Оно-то, конечно, если считать призы. Но игроки Месси, Марадона да и, пожалуй, Пеле, поинтереснее, потехничнее, Роналду простачок в сравнение с ними.
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    seregka1991
      seregka1991, 08.12.2017 16:14
    +1
    Ну он самокритичен, и все.
    Все по делу)
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    Pavlo
    Pavlo, 08.12.2017 16:18
    +1
    Первый абзац вроде норм, но во втором чтото его понесло. Жаль когда рядом нет человека который тебья может на землю опустить. Вон Тайсон например тоже лучим был, гением бокса можно сказать. И шо теперь с ним? Так, клоун престарелый. Не хотелось бы чтобы и с Роналдо такое произошло. Ведь спортсмен он и правда великий.
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    benguel
    online
      benguel, 08.12.2017 16:20
    -2
    успех Роналду-это талант, помноженный на огромный труд. ...да, он может себя похвалить после стольких лет в игре и не надо его хаить. Как человек он- не идеал, но имея такую славу, внимание прессы и болельщиков в течении лет 15, очень сложно оставаться человечным, скромным и тд. К тому же у Роналдо нет явно плохой славы (так мелкие гадости)))). Хотя, я не являюсь поклонником его таланта (мои Кумиры 90-х уже на пенсии), но отношусь к нему с огромным уважением. К тому же у него еще есть силенки на 2-3 года на хорошем уровне. Роналдо, давай еще 1 "золотой мяч" и можно на пенсию в MLS.
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 08.12.2017 16:22
    +1
    сперма мароканца ударила в голову?
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    stoyura
    online
      stoyura, 08.12.2017 16:25
    -3
    Красавчик! Респект и уважуха! Что есть то есть!
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