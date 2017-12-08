Криштиану РОНАЛДУ: «Я лучший игрок в истории футбола»

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о противостоянии с Лионелем Месии на футбольном поле, а также поделился эмоциями от получения пятого «Золотого мяча».

«Мотивирует ли меня противостояние с Месси? Возможно, в подсознании это есть, но я об этом не думаю. Моя мотивация – я сам. Я продолжаю бороться с собой, чтобы улучшить себя. Конкуренция с Месси – это хорошо: всегда хочешь быть лучшим, выиграть больше трофеев. Я все еще мотивирован вставать по утрам на тренировки. Когда-нибудь это закончится, но пока я об этом не думаю. Я не думал, что смогу догнать Месси по «Золотым мячам», когда отставал от него на четыре. Но все меняется, футбол дает возможность работать над собой и стараться двигаться вперед.

Я лучший игрок в истории футбола. Не знаю ни одного игрока лучше меня, никто не добился того, что добился я, я делаю многое, что не могут другие. Нет более совершенного игрока, чем я, и я считаю, что я лучший в истории футбола в худшие и лучшие моменты», – сказал Роналду.