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ФОТО ДНЯ: Президент Вереса подарил Павелко оберег с его изображением

Алексей Хахлев презентовал главе Федерации футбола Украины оберег с его собственным ликом

  • 08.12.2017 15:12
  • 1002 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент «Вереса» Алексей Хахлев вручил главе Федерации футбола Украины оберег, на котором Андрей Павелко представлен в образе казака.

«Автор старался нарисовать максимально ваш образ. Желаем, чтобы он вас оберегал в вашей нелегкой деятельности на благо Украины и ровенского футбола», – сказал Хахлев, вручая подарок.



Автор– местный иконописец Юрий Никитин. На обереге – иллюстрация козака из первого издания Острожской библии 1571 года.

Павелко побывал в Ровно на выездном заседании бюджетного комитета Верховной Рады, руководителем которого он является. Также президент ФФУ посетил местный стадион «Авангард», чтобы узнать о деталях его будущей реконструкции.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    lviv-999
      lviv-999, 08.12.2017 15:14
    +2
    Треба підлизати за вихід в кабінеті !!!!!
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    Ирина Стаценко
    online
      Ирина Стаценко, 08.12.2017 15:19
    +6
    самому честному и справедливому главе Ффу от благодарных ровенчан
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 08.12.2017 15:31
    0
    Лечить простату языком.Сила!
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    ding01
    online
      ding01, 08.12.2017 15:31
    +3
    -а где стадион??
    -какой стадион, зачем стадион??-есть Ваш портрет!!!))
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    Lemieux
    online
      Lemieux, 08.12.2017 15:33
    +3
    Лизоблюды, подхалимы и жополизы.
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