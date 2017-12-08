ФОТО ДНЯ: Президент Вереса подарил Павелко оберег с его изображением

Президент «Вереса» Алексей Хахлев вручил главе Федерации футбола Украины оберег, на котором Андрей Павелко представлен в образе казака.



«Автор старался нарисовать максимально ваш образ. Желаем, чтобы он вас оберегал в вашей нелегкой деятельности на благо Украины и ровенского футбола», – сказал Хахлев, вручая подарок.





Автор– местный иконописец Юрий Никитин. На обереге – иллюстрация козака из первого издания Острожской библии 1571 года.



Павелко побывал в Ровно на выездном заседании бюджетного комитета Верховной Рады, руководителем которого он является. Также президент ФФУ посетил местный стадион «Авангард», чтобы узнать о деталях его будущей реконструкции.