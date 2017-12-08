Согласно купленным билетам

Произошло то, что должно было произойти. «Динамо» и «Заря» заняли те места, которые отводились им в группах изначально. Фаворит, в конце концов, после определенного разброда и шатаний, сумел убедительно доказать свое превосходство. А «мужики» остались мужиками, называй их хоть спартанцами, хоть супергероями: выше головы прыгнуть не сумели.

Пассажир первого класса продолжил свой полет в комфортных условиях, а тот, что ехал в третьем, увы, уже пролетел. Се ля ви. Наша осенняя кампания в Европе завершилась если не на минорной, то на весьма тривиальной ноте.

При этом не следует забывать: если «Динамо» опережает «Партизан» в рейтинге УЕФА на 58 пунктов, то «Атлетик» выше «Зари» на все 100.

Разумеется, более зрелищным был киевский матч, и не только потому что в нем было забито на три гола больше, чем во Львове – это скорее следствие более открытой и живой игры. А она читалась во встрече соперников, цена результата которой была не столь высока: все же здесь не путевка в плей-офф разыгрывалась.

Если в Киеве основные события происходили до перерыва, то во Львове – после (первый удар в створ каких-либо ворот состоялся лишь на 52-й минуте). И оба этих тайма прошли под диктовку одной команды: в первом случае – хозяев, во втором – гостей.

Можно с уверенностью говорить, что начало конца надежд «Партизана» на первое место в группе положил первый же гол «Динамо», забитый Морозюком на 7-й минуте. Вслед за ним последовали еще два, и уже спустя полчаса после начала игры счет был крупным.

«Атлетику» пришлось ждать в десять раз дольше, но он фактически не имел серьезных проблем с «Зарей» у своих ворот ни до, ни после гола Адурица на 70-й минуте. А ведь ничья устраивала басков.

Их победа со счетом 2:0 была совершенно логичной, при пяти голевых моментах – это даже если не считать полноценно таковыми эффектный промах Гарсии в первом тайме, несостоявшийся «самострел» Сватка, и спорный незасчитанный гол Вильямса. «Заре» не удалось создать ничего хотя бы близкого к этому.

Формальный счет реально голевых шансов в Киеве – 5:4 в пользу «Динамо». Но какое это имеет значение, когда в сетку ворот соперника влетели три мяча кряду? Кстати, киевляне добились редчайшего процента реализации моментов: не использовал свою возможность лишь Шапаренко в концовке первого тайма.

Из чистого любопытства: было бы интересно посмотреть на развитие событий, если бы на 6-й минуте мяч угодил бы не в перекладину киевских ворот, а чуть пониже. «Партизан» бы после этого вообще стерли с газона, или напротив – интрига не отпускала бы до упора? Дарлинг, ты такой разный, непредсказуемый! Это ведь про «Динамо» Хацкевича, не правда ли?

Что касается львовского матча, то здесь перекладина, отразив удар Гарсии, лишь отсрочила взятие ворот «Зари» на пять минут.

Безусловным героем вечера стал автор хет-трика Мораес. Напомню, что он принял участие также и в атаке, завершившейся первым голом: Стойкович отразил мяч, затем добитый в сетку Морозюком, именно после его удара. Сам Морозюк затем дважды ассистировал тому же Мораесу. Выделил бы в этой игре также Цыганкова и Бущана.

Во Львове однозначно запомнился только Гарсия, ставший самой яркой личностью на поле.

Умилил комментатор киевского матча на канале «Футбол», (внимание!) фанатично преданный «Динамо». Как бы к этому в его исполнении мы уже привыкли, но здесь он превзошел себя, заявив, что видит, как петарды, оказывается, бросают с сербской трибуны. А наши, мол, ни при чем.

Во-первых, ай да провокаторы: они занимались этим после голов, забитых «Динамо», и героически молчали, когда забил «Партизан» - просто высший пилотаж партизанщины!

Во-вторых, а кто же тогда занимался этим на матчах «Динамо» с «Шахтером», «Черноморцем», той же «Десной», и т.д.? Тоже фанаты соперников? Тогда это уже международный заговор против «Динамо». Весь мир идет на него войной.

В-третьих, если следовать этой логике, то сербских журналистов в Киеве избили те же сербы. А унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Словом, нет предела коварству провокаторов, пытающихся бросить тень на славных «динамовских» ультрас. И, главное, все никак не угомонятся!

Но вернемся в Европу, осенний вояж в которую был завершен вчера, и подведем его итоги для Украины.

«Олимпик» дебютировал в еврокубках с поражения от опытного ПАОКа. В любом случае, это был первый шаг, за который не стыдно. И прогресс – выход на новый уровень: в прошлом году ему Европа только снилась.

«Александрия» прошла на раунд дальше, чем в прошлом сезоне.

«Заря» поднялась ступенькой выше в группе Лиги Европы.

«Динамо» вышло в весенний плей-офф ЛЕ, чего, опять-таки, не удалось сделать год назад.

«Шахтер» теперь весной примет участие в более престижном турнире.

КАЖДЫЙ из наших клубов шагнул вперед. И поэтому мы уходим на зимнюю «спячку» в хорошем настроении. И не устану повторять: ничего это не было бы, если бы наш чемпионат топтался на месте. Он тоже прогрессирует: нынешний явно качественнее, в сравнении с прошлогодним. И это радует!