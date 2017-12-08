Лавесси планирует вернуться в Наполи

32-летний Эсекиэль Лавесси хочет завершить футбольную карьеру в «Наполи». Аргентинский форвард впечатлен работой Маурицио Сарри на посту главного тренера неаполитанцев и согласен на многократное понижение зарплаты (с 20 до 4), чтобы поиграть под руководством итальянского специалиста.
Контракт Лавесси с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун» рассчитан до конца т года. В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 голов и отдал 15 результативных передач в 27 матчах.
Напомним, Лавесси защищал цвета «Наполи» с 2007 по 2012 годы.
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