Лавесси планирует вернуться в Наполи

Галатасарай не играл в еврокубках!Админы вообще в облаках летают когда такое публикуют!!!Башакшех...

А в pro evolution soccer только Динамо. Так и что??

"..а в фифе как не было укр команд кроме Шахтера так и нет"Шахтер украинская команда? О...