Александр ГОЛОВКО: «Шапаренко – кандидат в молодежную сборную»

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко оценил выступление молодых футболистов «Динамо» и «Зари» в Лиге Европы.

«Оптимизм в этой ситуации есть. Давайте говорить о хорошем – хорошее, и хвалить ребят, которые сегодня играют в свои 17, 18, 19 или 20 лет в Лиге Европы. В заявке на матчи были Шапаренко, Шепелев, Беседин, Цыганков, Русин, Лунин и Лунев – это те футболисты, которые выступали в Лиге Европы.

Чем больше у них будет игровой практики, чем больше им будут доверять тренеры, тем лучше. Хочу пожелать ребятам, чтобы они хорошо отдохнули. Футбол – футболом, но от него тоже нужно отдыхать, а потом с новыми силами готовиться к сложному сезону.

Задачи и у первой сборной Украины, и у молодежной очень серьезные. Мы в марте играем сложный матч с англичанами на выезде, поэтому надеюсь, что ребята к тому моменту будут в таком же тонусе, как и сейчас. Нас ждут хорошие перспективы.

Шапаренко? Мы еще не вызывали его в молодежную сборную. Он проходил все этапы через другие сборные, и сейчас является кандидатом в нашу команду. А если приглянется Шевченко, то может быть привлечен и в первую сборную, правда, все зависит от его игровых качеств», – сказал Головко.