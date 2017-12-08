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Кортеджано перешел в Лекко

Экс-защитник «Карпат» вернулся в Италию

  • 08.12.2017 14:26
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Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты
Гуидо Кортеджано продолжит карьеру в «Лекко», представляющий группу Б итальянской серии Д. Детали сделки пока не сообщаются.
 
Аргентинский защитник сможет принять участие уже в следующем матче своей новой команды.
 
Гуидо Кортеджано перешел в «Карпаты» в июле этого года, за которые провел 9 матчей. Кортеджано уже выступал за итальянский клуб с декабря 2015 по май 2016 года, забив 5 голов в 20 поединках. 

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