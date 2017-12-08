Леонид БУРЯК: «Счет 4:1 в пользу Динамо – это слишком много»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал выход киевлян в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, а также оценил действия столичной команды в матче против «Партизана» (4:1).



— Леонид Иосифович, «Динамо» быстро и, как показалось, легко забило три гола Партизану. Что этому способствовало?

— Киевлянам помогло то, что «Партизан» хорошо начал встречу, много и остро атакуя… Это позволило хозяевам поля забивать на контратаках. В принципе, события на старте этого поединка еще раз напомнили нам: «Динамо» попало в достаточно либеральную группу. Бело-синим повезло с жеребьевкой, и свой шанс они просто обязаны были использовать.



— Пенальти в ворота Бущана — результат излишней расслабленности динамовцев перед перерывом?

— Вы хотите, чтобы ошибки вообще отсутствовали? «Партизан» — мастеровитая команда, и если абстрагироваться от счета, то следует признать: соперник был хорош. Я удивился тому, как гости начали матч. Счет 4:1 в пользу «Динамо» — это слишком много, он не совсем отражает происходившее на поле.



— Так называемый гол в раздевалку был опасен для «Динамо»?

— Безусловно. Он был необязательным на тот момент. Я, честно говоря, думал, что Партизан благодаря этому успеху во втором тайме заиграет мощнее. Но следует отдать должное «Динамо», которое сумело погасить порыв соперника с помощью острых контратак.



— В этом поединке был заметен Шапаренко, который выполнил большой объем работы…

— Как для недавнего дебютанта он сыграл неплохо. Но я не могу сказать, что Шапаренко выделялся чем-то особенным. В этом случае нужно похвалить тренерский штаб Динамо, который доверяет место в основе с первых минут матча Лиги Европы молодым игрокам.



Богдан ЛЕОНЧУК