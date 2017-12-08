Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леонид БУРЯК: «Счет 4:1 в пользу Динамо – это слишком много»

Экс-наставник киевлян – о победе «бело-синих» над «Партизаном»

  • 08.12.2017 14:12
  • 784 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Sport.ua. Леонид Буряк
© Sport.ua. Леонид Буряк

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал выход киевлян в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, а также оценил действия столичной команды в матче против «Партизана» (4:1).

— Леонид Иосифович, «Динамо» быстро и, как показалось, легко забило три гола Партизану. Что этому способствовало?
— Киевлянам помогло то, что «Партизан» хорошо начал встречу, много и остро атакуя… Это позволило хозяевам поля забивать на контратаках. В принципе, события на старте этого поединка еще раз напомнили нам: «Динамо» попало в достаточно либеральную группу. Бело-синим повезло с жеребьевкой, и свой шанс они просто обязаны были использовать.

— Пенальти в ворота Бущана — результат излишней расслабленности динамовцев перед перерывом?
— Вы хотите, чтобы ошибки вообще отсутствовали? «Партизан» — мастеровитая команда, и если абстрагироваться от счета, то следует признать: соперник был хорош. Я удивился тому, как гости начали матч. Счет 4:1 в пользу «Динамо» — это слишком много, он не совсем отражает происходившее на поле.

— Так называемый гол в раздевалку был опасен для «Динамо»?
— Безусловно. Он был необязательным на тот момент. Я, честно говоря, думал, что Партизан благодаря этому успеху во втором тайме заиграет мощнее. Но следует отдать должное «Динамо», которое сумело погасить порыв соперника с помощью острых контратак.

— В этом поединке был заметен Шапаренко, который выполнил большой объем работы…
— Как для недавнего дебютанта он сыграл неплохо. Но я не могу сказать, что Шапаренко выделялся чем-то особенным. В этом случае нужно похвалить тренерский штаб Динамо, который доверяет место в основе с первых минут матча Лиги Европы молодым игрокам.

Богдан ЛЕОНЧУК

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Omega78
    online
    Omega78, 08.12.2017 14:39
    +1
    Шапаренко и Цыганков отыграли на отлично! Не боялись идти в обводку, играли в футбол с удовольствием! Молодцы!
    Ссылка
    kevin2
    online
      kevin2, 08.12.2017 14:47
    +1
    Буряк прав: Шапаренко ничего особенного не показал. Учтем и то, что соперник был не из сильных. А за старание и стремление хвалить профессиональных игроков не стоит.
    Ссылка
    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 08.12.2017 15:01
    0
    kevin2, 08.12.2017 14:47
    Буряк прав: Шапаренко ничего особенного не показал. Учтем и то, что соперник был не из сильных. А за старание и стремление хвалить профессиональных игроков не стоит.
    Не забывай о его возрасте.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.