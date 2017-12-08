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Старгородский может вернуться в Беларусь

Лидером «Арсенала» интересуется солигорский «Шахтер»

  • 08.12.2017 13:20
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Метки
ФК Арсенал
© ФК Арсенал
Телеканал «Беларусь 5» сообщил, что солигорский «Шахтер» может вернуть в свои ряды 35-летнего украинского полузащитника Артема Старгородского.
 
Ранее футболист уже выступал за солигорский клуб с 2014 по 2016 год и являлся капитаном команды. По информации источника, контракт может быть подписан в ближайшее время.
 
Футболист присутствовал на матче 30-го тура Высшей лиги сезона-2017, в котором «горняки» в Гродно проиграли «Неману» -  1:3.
 
Напомним, что на данный момент хавбек является игроком киевского «Арсенала». В текущем сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил 4 мяча и отметился 4 результативными передачами. 

Источник — ua-football

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