Старгородский может вернуться в Беларусь

Телеканал «Беларусь 5» сообщил, что солигорский «Шахтер» может вернуть в свои ряды 35-летнего украинского полузащитника Артема Старгородского.

Ранее футболист уже выступал за солигорский клуб с 2014 по 2016 год и являлся капитаном команды. По информации источника, контракт может быть подписан в ближайшее время.

Футболист присутствовал на матче 30-го тура Высшей лиги сезона-2017, в котором «горняки» в Гродно проиграли «Неману» - 1:3.

Напомним, что на данный момент хавбек является игроком киевского «Арсенала». В текущем сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил 4 мяча и отметился 4 результативными передачами.