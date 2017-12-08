Мораес оформил первый хет-трик Динамо в еврокубках за 19 лет

Последний хет-трик киевского клуба в еврокубках на счету главного тренера «Аль-Ахли» Сергея Реброва. 22 июля 1998 года он забил три мяча в ворота «Барри Таун» в квалификации Лиги чемпионов.

Этот хет-трик для 30-летнего бразильца стал первым в еврокубках и третьим за «Динамо».