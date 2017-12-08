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Мораес оформил первый хет-трик Динамо в еврокубках за 19 лет

Последний раз «трюк со шляпой» проделал Сергей Ребров в матче с «Барри Таун»

  • 08.12.2017 13:00
  • 243 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Жуниор Мораес (справа) и Николай Морозюк
© Getty Images. Жуниор Мораес (справа) и Николай Морозюк
Нападающий «Динамо» Жуниор Мораес в матче заключительного тура ЛЕ против «Партизана» (4:1) оформил первый хет-трик киевлян в еврокубках за последние 19 лет.
 
Последний хет-трик киевского клуба в еврокубках на счету главного тренера «Аль-Ахли» Сергея Реброва. 22 июля 1998 года он забил три мяча в ворота «Барри Таун» в квалификации Лиги чемпионов.
 
Этот хет-трик для 30-летнего бразильца стал первым в еврокубках и третьим за «Динамо».

Источник — УПЛ

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Комментарии
    lexxxado
    online
      lexxxado, 08.12.2017 13:21
    0
    А Милевский спартаку разве не в счёт?
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 08.12.2017 13:31
    0
    lexxxado, 08.12.2017 13:21
    А Милевский спартаку разве не в счёт?
    А там 2 по 2 было.
    Ссылка
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