Мораес оформил первый хет-трик Динамо в еврокубках за 19 лет

Нападающий «Динамо» Жуниор Мораес в матче заключительного тура ЛЕ против «Партизана» (4:1) оформил первый хет-трик киевлян в еврокубках за последние 19 лет.
Последний хет-трик киевского клуба в еврокубках на счету главного тренера «Аль-Ахли» Сергея Реброва. 22 июля 1998 года он забил три мяча в ворота «Барри Таун» в квалификации Лиги чемпионов.
Этот хет-трик для 30-летнего бразильца стал первым в еврокубках и третьим за «Динамо».
Источник — УПЛ
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