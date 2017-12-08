ЛУНИН: «Выходили на поле, чтобы проходить дальше, а не продавать себя»

Голкипер луганской «Зари» Андрей Лунин поделился эмоциями после поражения от «Атлетика» (0:2) в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.
«Перед матчем Юрий Вернидуб сказал, чтобы мы не накручивали себя, ведь все и так прекрасно понимали, какая будет игра. Просто настраивались на победу. Первая половина матча неплохая для нас получилась, была равная игра и мы больше контролировали мяч, хотя моментов ни у одной из команд не было, а только предпосылки. Настраивались добавить во втором тайме, и вроде бы получилось, но стандарты сыграли свою роль.
Причина поражения, наверное, в потери концентрации и отсутствии внимания. Нам не хватило опыта и мастерства, а в желании мы точно не проиграли и отдавались на полную.
Скауты на трибунах? Мы выходили, чтобы проходить дальше, а не продавать себя», – сказал Лунин.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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