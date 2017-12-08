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Андрій Шевченко та Ія Андрущак - амбасадори Ліги чемпіонів

12 грудня о 19:00 на НСК «Олімпійський» відбудеться урочиста презентація логотипу обох фіналів ЛЧ

  • 08.12.2017 11:39
  • 166 просмотров
  • 1 комментария
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womensfootball.com.ua
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24 та 26 травня 2018 року Київ прийматиме фінальні матчі жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА. А поки 12 грудня о 19:00 на НСК «Олімпійський» відбудеться урочиста презентація логотипу обох фіналів.
 
Почесними гостями заходу стануть президент Федерації футболу України Андрій Павелко, мер міста Києва Віталій Кличко, а також амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – Андрій Шевченко та Ія Андрущак (гравець національної жіночої збірної України та ФК «Житлобуд-1» Харків).
 
Цього ж дня вперше у межах історичної події для нашої країни та її столиці головні трофеї найпрестижніших клубних змагань Європи – кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – відвідають Україну та будуть презентовані на НСК «Олімпійський».

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    lg
    online
      lg, 08.12.2017 11:48
    0
    А как будет билеты продавать? и когда начнут? кто знает?
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