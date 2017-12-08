Андрій Шевченко та Ія Андрущак - амбасадори Ліги чемпіонів

24 та 26 травня 2018 року Київ прийматиме фінальні матчі жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА. А поки 12 грудня о 19:00 на НСК «Олімпійський» відбудеться урочиста презентація логотипу обох фіналів.
Почесними гостями заходу стануть президент Федерації футболу України Андрій Павелко, мер міста Києва Віталій Кличко, а також амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – Андрій Шевченко та Ія Андрущак (гравець національної жіночої збірної України та ФК «Житлобуд-1» Харків).
Цього ж дня вперше у межах історичної події для нашої країни та її столиці головні трофеї найпрестижніших клубних змагань Європи – кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – відвідають Україну та будуть презентовані на НСК «Олімпійський».
Источник — Федерация футбола Украины
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