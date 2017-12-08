Таблица коэффициентов УЕФА: итог первой части сезона

Завершена первая часть еврокубкового сезона. Определены участники 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также участники 1/16 финала Лиги Европы.
Время подвести промежуточный итог в таблице коэффициентов УЕФА. Итак, Украина за первую часть сезона набрала ровно 7 баллов, что является седьмым результатом в Европе.
Разберем, кто же сколько принес. «Шахтер» добыл 17 очков (из них 9 бонусами), «Динамо» добавило в копилку страны 11,5 очков, «Заря» - 4 очка, «Александрия» - 2 очка и 0,5 очка принес «Олимпик». Все очки просуммированы и разделены на 5 (количество команд) и получилось 7 баллов в таблицу.
Конкуренты. Так сложилось, что в этом сезоне их у нас нет. Бельгия провалила евросезон, набрав всего 2,6 балла, Турция хоть и неплохо выступила, но потеряла четыре из пяти команд и в этом сезоне нам не соперник. Впереди Португалия и Россия, но там очень большие отставания.
|#
|Страна
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|Рейт.
|Ком.
|1
|Испания
|23.000
|20.214
|23.928
|20.142
|13.142
|100.426
|7/7
|2
|Англия
|16.785
|13.571
|14.250
|14.928
|15.785
|75.319
|6/7
|3
|Италия
|14.166
|19.000
|11.500
|14.250
|12.500
|71.416
|6/6
|4
|Германия
|14.714
|15.857
|16.428
|14.571
|6.714
|68.284
|3/7
|5
|Франция
|8.500
|10.916
|11.083
|14.416
|8.333
|53.248
|4/6
|6
|Россия
|10.416
|9.666
|11.500
|9.200
|9.400
|50.182
|4/5
|7
|Португалия
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|7.833
|45.415
|3/6
|8
|УКРАИНА
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|7.000
|40.133
|2/5
|9
|Бельгия
|6.400
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|38.500
|5
|10
|Турция
|6.700
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|35.800
|1/5
Бельгия. Стартовало 5 команд, осталось – 0. «Андерлехт», «Брюгге», «Зульте-Варегем», «Гент» и «Остенде» свои бесславные выступления в еврокубках завершили. Если б не 4 бонусных балла «Андерлехта» за попадание в группу ЛЧ, то у Бельгии было бы совсем грустно – всего 9 «трудовых» очков.
Турция. Стартовало 5 команд, осталось – 1. «Истанбул», «Коньяспор», «Фенербахче» и «Галатасарай» уже вылетели, остался «Бешикташ», который выиграл свою довольно непростую группу Лиги чемпионов (с «Монако» и «Порту»). Стамбульцы продолжат играть в Лиге чемпионов и вряд ли сумеют набрать много очков.
Но. Всегда есть смысл смотреть в завтрашний день, хоть и не каждый может.
В таблице коэффициентов, которая будет перед стартом следующего сезона, все довольно интересно, с точки зрения борьбы за позиции. До Португалии может быть рукой подать, а Бельгия с Турцией будут позади на расстоянии нескольких побед. Вот в этом сезоне и нужно сделать хороший задел, чтобы побороться в следующем. Правда, с португальцами будет тяжело. У них еще остались «Порту» (ЛЧ) и «Спортинг» с «Брагой» (в ЛЕ), которые наверняка наберут очков еще в этом сезоне. Можно к гадалке не ходить, кто-то из португальцев попадется нашим клубам на одной из стадий плей-офф.
|#
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Рейт.
|Ком.
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|8.333
|0.000
|44.748
|6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|9.400
|0.000
|39.766
|5
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|7.833
|0.000
|35.499
|6
|8
|УКРАИНА
|10.000
|9.800
|5.500
|7.000
|0.000
|32.300
|5
|9
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|0.000
|32.100
|5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|0.000
|29.100
|5
Жеребьевка первых раундов плей-офф уже 11 декабря. Смотрим, болеем!
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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