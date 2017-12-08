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Таблица коэффициентов УЕФА: итог первой части сезона

В текущем сезоне конкурентов не осталось, смотрим в следующий

  • 08.12.2017 11:30
  • 1878 просмотров
  • 4 комментария
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Таблица коэффициентов УЕФА: итог первой части сезона

Завершена первая часть еврокубкового сезона. Определены участники 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также участники 1/16 финала Лиги Европы.

Время подвести промежуточный итог в таблице коэффициентов УЕФА. Итак, Украина за первую часть сезона набрала ровно 7 баллов, что является седьмым результатом в Европе.

Разберем, кто же сколько принес. «Шахтер» добыл 17 очков (из них 9 бонусами), «Динамо» добавило в копилку страны 11,5 очков, «Заря» - 4 очка, «Александрия» - 2 очка и 0,5 очка принес «Олимпик». Все очки просуммированы и разделены на 5 (количество команд) и получилось 7 баллов в таблицу.

Конкуренты. Так сложилось, что в этом сезоне их у нас нет. Бельгия провалила евросезон, набрав всего 2,6 балла, Турция хоть и неплохо выступила, но потеряла четыре из пяти команд и в этом сезоне нам не соперник. Впереди Португалия и Россия, но там очень большие отставания.

# Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Рейт. Ком.
1 Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 13.142 100.426 7/7
2 Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 15.785 75.319 6/7
3 Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 12.500 71.416 6/6
4 Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 6.714 68.284 3/7
5 Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 8.333 53.248 4/6
6 Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 9.400 50.182 4/5
7 Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 7.833 45.415 3/6
8 УКРАИНА 7.833 10.000 9.800 5.500 7.000 40.133 2/5
9 Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500 5
10 Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800 1/5

Бельгия. Стартовало 5 команд, осталось – 0. «Андерлехт», «Брюгге», «Зульте-Варегем», «Гент» и «Остенде» свои бесславные выступления в еврокубках завершили. Если б не 4 бонусных балла «Андерлехта» за попадание в группу ЛЧ, то у Бельгии было бы совсем грустно – всего 9 «трудовых» очков.

Турция. Стартовало 5 команд, осталось – 1. «Истанбул», «Коньяспор», «Фенербахче» и «Галатасарай» уже вылетели, остался «Бешикташ», который выиграл свою довольно непростую группу Лиги чемпионов (с «Монако» и «Порту»). Стамбульцы продолжат играть в Лиге чемпионов и вряд ли сумеют набрать много очков.

Но. Всегда есть смысл смотреть в завтрашний день, хоть и не каждый может.

В таблице коэффициентов, которая будет перед стартом следующего сезона, все довольно интересно, с точки зрения борьбы за позиции. До Португалии может быть рукой подать, а Бельгия с Турцией будут позади на расстоянии нескольких побед. Вот в этом сезоне и нужно сделать хороший задел, чтобы побороться в следующем. Правда, с португальцами будет тяжело. У них еще остались «Порту» (ЛЧ) и «Спортинг» с «Брагой» (в ЛЕ), которые наверняка наберут очков еще в этом сезоне. Можно к гадалке не ходить, кто-то из португальцев попадется нашим клубам на одной из стадий плей-офф.

# Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Рейт. Ком.
5 Франция 10.916 11.083 14.416 8.333 0.000 44.748 6
6 Россия 9.666 11.500 9.200 9.400 0.000 39.766 5
7 Португалия 9.083 10.500 8.083 7.833 0.000 35.499 6
8 УКРАИНА 10.000 9.800 5.500 7.000 0.000 32.300 5
9 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 0.000 32.100 5
10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 0.000 29.100 5

Жеребьевка первых раундов плей-офф уже 11 декабря. Смотрим, болеем!

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    torgrim
    online
      torgrim, 08.12.2017 11:46
    +2
    Если жеребьевка не улыбнется нам, то боюсь это финиш.... ну максимум за какую-то ничью еще что-то упадет.
    Ссылка
    Brian10
    online
      Brian10, 08.12.2017 11:48
    +2
    Был бы Металлист с Днепром, уже бы на 6-м месте были. А так....с 2-мя клубами много очей не наберёшь.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 08.12.2017 11:54
    +1
    Надо в этом сезоне набрать 10.000
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    Павел Малов
    online
      Павел Малов, 08.12.2017 11:55
    0
    torgrim, 08.12.2017 11:46
    Если жеребьевка не улыбнется нам, то боюсь это финиш.... ну максимум за какую-то ничью еще что-то упадет.
    К сожалению хоть и не хочется это признавать но это правда(((
    Ссылка
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