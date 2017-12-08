Сын Юргена Клинсманна отбил пенальти в дебютном матче

В матче последнего тура группового этапа Лиги Европы в воротах берлинской «Герты» дебютировал 20-летний вратарь юношеской сборной США Джонатан Клинсманн. Он - сын известного немецкого футболиста Юрген Клинсманна. Дебют получился удачным - голкипер отразил пенальти в конце поединка и спас для своей команды ничью с «Эстерсундом» - 1:1.
Not a bad @HerthaBSC debut tonight for @J_Klinsmann's goalkeeping son Jonathan... #UEL pic.twitter.com/LfpZlKeLLr— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 7, 2017
Источник — Sport.ua
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