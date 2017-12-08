Сын Юргена Клинсманна отбил пенальти в дебютном матче

Чуть ли не впервые Ломо выше соперника.

Согласен в 1/16 Црвену Звезду, АЕК или Астану надо, а там, если пройдем, и посильнее команды буду...

К сожалению хоть и не хочется это признавать но это правда(((

Надо в этом сезоне набрать 10.000

Был бы Металлист с Днепром, уже бы на 6-м месте были. А так....с 2-мя клубами много очей не набер...