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Сын Юргена Клинсманна отбил пенальти в дебютном матче

20-летний вратарь провел первый поединок за «Герту»

  • 08.12.2017 11:22
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imago
© imago

В матче последнего тура группового этапа Лиги Европы в воротах берлинской «Герты» дебютировал 20-летний вратарь юношеской сборной США Джонатан Клинсманн. Он - сын известного немецкого футболиста Юрген Клинсманна. Дебют получился удачным - голкипер отразил пенальти в конце поединка и спас для своей команды ничью с «Эстерсундом» - 1:1.
 

 

Источник — Sport.ua

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