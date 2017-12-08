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ШЕВЧЕНКО: «Предложил наставнику сборной Бразилии провести спарринг»

Главный тренер сборной Украины поделился некоторыми планами своей команды на 2018 год

  • 08.12.2017 10:59
  • 1404 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко предложил главному тренеру сборной Бразилии Тите провести товарищеский матч в Украине.
 
«Я предложил Тите провести контрольную встречу в мае в Украине. Тренеру бразильцев эта идея понравилась, но он сказал, что все решится в ближайшее время, когда будет сверстан план подготовки его команды к мировому форуму», – сказал Шевченко.
 
Напомним, национальная сборная Украины планирует провести 4 товарищеских матча до старта чемпионата мира-2018.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Av68
    online
      Av68, 08.12.2017 11:02
    +1
    Ціна пропозиції Шевченка виражається просто в кількості грошей. !!!!
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    Vyacheslav Krusser
    online
      Vyacheslav Krusser, 08.12.2017 11:07
    +4
    Бразилы бесплатно не приедут играть!
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    uslan2705721
    online
      uslan2705721, 08.12.2017 11:12
    -5
    Шевченко: товарняк зіграєм?
    Тите: шановний, ти хто?
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    jwls
    online
      jwls, 08.12.2017 11:22
    +2
    uslan2705721, 08.12.2017 11:12
    Шевченко: товарняк зіграєм?
    Тите: шановний, ти хто?
    Шевченко за счет своей фуутбольной карьеры наверняка более узнаваем, чем Тите
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    Comraddm
    online
      Comraddm, 08.12.2017 11:38
    0
    С географической точки зрения Бразилии выгодна такая тренировка ближе к началу ЧМ.
    Но денег они все равно запросят.
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