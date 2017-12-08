ШЕВЧЕНКО: «Предложил наставнику сборной Бразилии провести спарринг»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко предложил главному тренеру сборной Бразилии Тите провести товарищеский матч в Украине.
«Я предложил Тите провести контрольную встречу в мае в Украине. Тренеру бразильцев эта идея понравилась, но он сказал, что все решится в ближайшее время, когда будет сверстан план подготовки его команды к мировому форуму», – сказал Шевченко.
Напомним, национальная сборная Украины планирует провести 4 товарищеских матча до старта чемпионата мира-2018.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тите: шановний, ти хто?
Тите: шановний, ти хто?
Но денег они все равно запросят.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.