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РОНАЛДУ: «Я счастлив. С нетерпением жду Золотого мяча каждый год»

Форвард «Реала» поделился эмоциями после получения 5-го «Золотого мяча»

  • 08.12.2017 10:42
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Getty Images. Криштиану Роналду
© Getty Images. Криштиану Роналду
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал получение 5-го «Золотого мяча».
 
«Конечно, я счастлив. Это то, чего я с нетерпением жду каждый год. Трофеи, завоеванные в прошлом сезоне, помогли мне получить этот приз. Благодарю моих партнеров по «Реалу» и всех, кто помог мне выйти на этот уровень», – сказал Роналду.

Источник — BBC

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