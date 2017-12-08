РОНАЛДУ: «Я счастлив. С нетерпением жду Золотого мяча каждый год»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал получение 5-го «Золотого мяча».
«Конечно, я счастлив. Это то, чего я с нетерпением жду каждый год. Трофеи, завоеванные в прошлом сезоне, помогли мне получить этот приз. Благодарю моих партнеров по «Реалу» и всех, кто помог мне выйти на этот уровень», – сказал Роналду.
Источник — BBC
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