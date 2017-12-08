ВИДЕО ДНЯ. Собаки тоже хотят играть в Лиге Европы

В заключительной игре группового этапа Лиги Европы «Вардар» - «Русеборг» команды не решали никаких задач, поскольку потеряли все шансы на еврокубковую весну. Матч завершился вничью - 1:1, а самым ярким моментом стал эпизод с собакой, которая выбежала на поле и попыталась найти общий язык с голкипером хозяев Филипом Гачевски:
Источник — Sport.ua
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