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ВИДЕО ДНЯ. Собаки тоже хотят играть в Лиге Европы

Песик выбежал на поле и подружился с вратарем «Вардара»

  • 08.12.2017 10:35
  • 1253 просмотров
  • 3 комментария
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ВИДЕО ДНЯ. Собаки тоже хотят играть в Лиге Европы

В заключительной игре группового этапа Лиги Европы «Вардар» - «Русеборг» команды не решали никаких задач, поскольку потеряли все шансы на еврокубковую весну. Матч завершился вничью - 1:1, а самым ярким моментом стал эпизод с собакой, которая выбежала на поле и попыталась найти общий язык с голкипером хозяев Филипом Гачевски:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    maksymbabiak
    online
      maksymbabiak, 08.12.2017 10:39
    +13
    спочатку подумав, що стаття про Маріуполь
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    Leon Leon
      Leon Leon, 08.12.2017 10:41
    +4
    улыбнуло))))
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    ypka
    online
    ypka, 08.12.2017 11:47
    0
    так как играли македонцы-вполне могла сыграть и собака.... красивый образ
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