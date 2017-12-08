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Мораес претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

Форвард «Динамо» оформил хет-трик и сделал ассист в матче 6-го тура группового раунда с «Партизаном»

  • 08.12.2017 09:29
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ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес

30-летний бразильский форвард киевского «Динамо» Жуниор Мораес попал в список претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.

На это звание также претендуют: Ариц Адурис («Атлетик»), Джек Уилшер («Арсенал»), Харлем-Эдди Гноэре («Стяуа»), Огньен Враньеш (АЕК), Марин Аничич («Астана»), Бранислав Иванович («Зенит»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»).

Проголосовать можно здесь. Прием голосов продлится до 16:00.

Напомним, в поединке заключительного тура группового раунда Лиги Европы против «Партизана» (4:1) бразилец оформил хет-трик и сделал ассист.

Источник — УЕФА

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