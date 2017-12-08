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Георгий БУЩАН: «Тяжело прощаться с такими профессионалами, как Вида»

Вратарь «Динамо» прокомментировал победу над «Партизаном» и выход в 1/16 финала Лиги Европы

  • 08.12.2017 09:17
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ФК Динамо Киев. Георгий Бущан и Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан и Домагой Вида
Голкипер киевского «Динамо» прокомментировал матч шестого тура группового раунда Лиги Европы против сербского «Партизана», который закончился победой киевлян со счетом 4:1 и выходом «бело-синих» в 1/16 финала турнира с первого места.
 
«Никаких сложностей в игре против «Партизана» у нас не было. Главное было – доиграть матч так же, как и первый тайм. «Партизан» хорошо играл, футболисты сербского клуба контролировали мяч, но мы сыграли больше на классе. У нас сколько было моментов – мы всех их реализовали.
 
Молодые игроки «Динамо» двигаются и развиваются рядом со взрослыми футболистами. Важно хорошо сыграть и в матче против «Александрии», чтобы довести первую часть сезона до логического завершения.
 
Вида? В «Динамо» на сегодня каждый футболист важен. Тяжело прощаться с такими хорошими футболистами, профессионалами, как Домагой Вида», – сказал Бущан.

Источник — ФК Динамо Киев

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