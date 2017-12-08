Георгий БУЩАН: «Тяжело прощаться с такими профессионалами, как Вида»

Голкипер киевского «Динамо» прокомментировал матч шестого тура группового раунда Лиги Европы против сербского «Партизана», который закончился победой киевлян со счетом 4:1 и выходом «бело-синих» в 1/16 финала турнира с первого места.

«Никаких сложностей в игре против «Партизана» у нас не было. Главное было – доиграть матч так же, как и первый тайм. «Партизан» хорошо играл, футболисты сербского клуба контролировали мяч, но мы сыграли больше на классе. У нас сколько было моментов – мы всех их реализовали.

Молодые игроки «Динамо» двигаются и развиваются рядом со взрослыми футболистами. Важно хорошо сыграть и в матче против «Александрии», чтобы довести первую часть сезона до логического завершения.

Вида? В «Динамо» на сегодня каждый футболист важен. Тяжело прощаться с такими хорошими футболистами, профессионалами, как Домагой Вида», – сказал Бущан.