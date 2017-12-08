Жуниор МОРАЕС: «Хачериди просил дать пробить пенальти Шапаренко»

– Думаю, сегодня была одна из лучших игр «Динамо». В предыдущих матчах нам удавались хорошие либо только первые таймы, либо только вторые. А сегодня мы были сконцентрированы на протяжении всей встречи и сыграли здорово, на команду. Все были сосредоточены на финальном результате. Хочу поздравить всех с этой победой.

– Лично для вас сегодня была лучшая игра за «Динамо»?

– Наверное, одна из лучших. Не помню всех своих матчей, но с точки зрения результата, да, лучшая.

– Вы расстроены, что первая часть сезона заканчивается, и наступает зимний перерыв?

– Нет, я счастлив (смеется). Хорошо, что мы заканчиваем на мажорной ноте.

– Прокомментируйте момент с пенальти во втором тайме. Хачериди попросил вас отдать ему мяч?

– Нет, он просил дать пробить Шапаренко, чтобы он забил свой первый мяч за главную команду «Динамо». Но я сказал, что Коля - молодой игрок, у него вся карьера впереди, а мне же уже 30 лет (улыбается). Кроме того, как раз я обычно исполняю одиннадцатиметровые удары. Так что я был полностью сосредоточен на исполнении пенльти, было не до шуток. Было необходимо забить, и я взял ответственность на себя.

– Сегодня с болельщиками попрощался Домагой Вида, которого в весенней части сезона уже не будет в «Динамо»...

– Я буду скучать по нему (говорит по-русски и смеется). Ему я сказал то же самое. Домагой - очень хороший человек и футболист. У нас прекрасные отношения с ним и вне поля, поэтому, мне грустно, что он покидает «Динамо». Но это футбол. Могу только пожелать ему всего наилучшего и поддержать в том, чтобы он принял следующий вызов.

– Что вы сказали Беседину в моменте, когда после вашего удара он задел мяч, оказавшись в офсайде? Ведь вы могли стать автором покера.

– Ничего страшного, я был немного расстроен, ведь мне показалось, что мяч летел в ворота. Но я ни в чем его не виню, все хорошо.

– Что можете сказать о вашем будущем в клубе? Вы остаетесь в «Динамо»?

– Как я и говорил раньше руководству, мое главное желание – быть с «Динамо». Я счастлив здесь, моя семья счастлива в Украине. Поэтому я хочу продолжать карьеру в Европе, и «Динамо» для меня всегда стоит на первом месте. Но нам еще нужно подписать контракт. Посмотрим, как все получится в будущем.

– У «Динамо» осталась одна игра в этом году - против «Александрии». У вас уже есть планы, как провести новогодние праздники и отпуск?

– У меня много планов, но я не думаю о них сейчас. Нас ждет тяжелая игра в Александрии. Погода оставляет желать лучшего, мы не знаем, какого качества будет поле. Поэтому, нужно оставаться сконцентрированными, чтобы победить в следующем матче, а потом уже можно думать об отдыхе.

Отметим, что в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы с «Партизаном» Жуниор Мораес сделал свой первый хет-трик в еврокубках.