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Жуниор МОРАЕС: «Хачериди просил дать пробить пенальти Шапаренко»

30-летний форвард «Динамо» прокомментировал победу над «Партизаном»

  • 08.12.2017 08:59
  • 2730 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
Нападающий киевского «Динамо» и автор хет-трика в ворота «Партизана» (4:1) Жуниор Мораес поделился своим мнением о поединке.
 
– Думаю, сегодня была одна из лучших игр «Динамо». В предыдущих матчах нам удавались хорошие либо только первые таймы, либо только вторые. А сегодня мы были сконцентрированы на протяжении всей встречи и сыграли здорово, на команду. Все были сосредоточены на финальном результате. Хочу поздравить всех с этой победой.
 
– Лично для вас сегодня была лучшая игра за «Динамо»?
– Наверное, одна из лучших. Не помню всех своих матчей, но с точки зрения результата, да, лучшая.
 
– Вы расстроены, что первая часть сезона заканчивается, и наступает зимний перерыв?
– Нет, я  счастлив (смеется). Хорошо,  что мы заканчиваем на мажорной ноте.
 
– Прокомментируйте момент с пенальти во втором тайме. Хачериди попросил вас отдать ему мяч?
– Нет, он просил дать пробить Шапаренко, чтобы он забил свой первый мяч за главную команду «Динамо». Но я сказал, что Коля - молодой игрок, у него вся карьера впереди, а мне же уже 30 лет (улыбается). Кроме того, как раз я обычно исполняю одиннадцатиметровые удары. Так что я был полностью сосредоточен на исполнении пенльти, было не до шуток. Было необходимо забить, и я взял ответственность на себя.
 
– Сегодня с болельщиками попрощался Домагой Вида, которого в весенней части сезона уже не будет в «Динамо»...
– Я буду скучать по нему (говорит по-русски и смеется). Ему я сказал то же самое. Домагой - очень хороший человек и футболист. У нас прекрасные отношения с ним и вне поля, поэтому, мне грустно, что он покидает «Динамо». Но это футбол. Могу только пожелать ему всего наилучшего и поддержать в том, чтобы он принял следующий вызов.
 
– Что вы сказали Беседину в моменте, когда после вашего удара он задел мяч, оказавшись в офсайде? Ведь вы могли стать автором покера.
– Ничего страшного, я был немного расстроен, ведь мне показалось, что мяч летел в ворота. Но я ни в чем его не виню, все хорошо.
 
– Что можете сказать о вашем будущем в клубе? Вы остаетесь в «Динамо»?
– Как я и говорил раньше руководству, мое главное желание – быть с «Динамо». Я счастлив здесь, моя семья счастлива в Украине. Поэтому я хочу продолжать карьеру в Европе, и «Динамо» для меня всегда стоит на первом месте. Но нам еще нужно подписать контракт. Посмотрим, как все получится в будущем.
 
– У «Динамо» осталась одна игра в этом году - против «Александрии». У вас уже есть планы, как провести новогодние праздники и отпуск?
– У меня много планов, но я не думаю о них сейчас. Нас ждет тяжелая игра в Александрии. Погода оставляет желать лучшего, мы не знаем, какого качества будет поле. Поэтому, нужно оставаться сконцентрированными, чтобы победить в следующем матче, а потом уже можно думать об отдыхе.
 
Отметим, что в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы с «Партизаном» Жуниор Мораес сделал свой первый хет-трик в еврокубках.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    fcshahray
    online
      fcshahray, 08.12.2017 09:22
    +5
    Молодцы! Молодежь голодная до футбола и это супер!
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    Vitaly Zhalybin
    online
      Vitaly Zhalybin, 08.12.2017 10:12
    0
    та пусть хачереди сам бьет
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