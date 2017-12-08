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Боруссия, Наполи и еще 12 клубов – возможные соперники Динамо в 1/16

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря

  • 08.12.2017 08:49
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Метки
UEFA
© UEFA
Сегодня стали известны все возможные соперники киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.
 
«Бело-синие», заняв первое место в своей группе, попали в корзину сеяных. На жеребьевке им могут попасться: «Боруссия» Дортмунд, «Астана», «Лудогорец», АЕК, «Лион», «Копенгаген», «Ницца», «Наполи», «Селтик», «Эстерсунд», «Реал» Сосьедад, «Стяуа», «Црвена Звезда», «Марсель».
 
К несеяным также попали «Партизан» и «Спартак». Но УЕФА разводит украинские и российские клубы при жеребьевке, как и команды, игравшие в одном квартете в групповом раунде.
 
В корзину сеяных вместе с «Динамо» попали: «Вильярреал», «Арсенал», «Брага», «Милан», «Аталанта», «Локомотив», «Ред Булл» Зальцбург, «Лацио», ЦСКА, «Атлетико», «Спортинг», РБ «Лейпциг», «Зенит», «Атлетик», «Виктория» Плзень.
 
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря.

Источник — Sport.ua

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