Боруссия, Наполи и еще 12 клубов – возможные соперники Динамо в 1/16

Сегодня стали известны все возможные соперники киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Бело-синие», заняв первое место в своей группе, попали в корзину сеяных. На жеребьевке им могут попасться: «Боруссия» Дортмунд, «Астана», «Лудогорец», АЕК, «Лион», «Копенгаген», «Ницца», «Наполи», «Селтик», «Эстерсунд», «Реал» Сосьедад, «Стяуа», «Црвена Звезда», «Марсель».

К несеяным также попали «Партизан» и «Спартак». Но УЕФА разводит украинские и российские клубы при жеребьевке, как и команды, игравшие в одном квартете в групповом раунде.

В корзину сеяных вместе с «Динамо» попали: «Вильярреал», «Арсенал», «Брага», «Милан», «Аталанта», «Локомотив», «Ред Булл» Зальцбург, «Лацио», ЦСКА, «Атлетико», «Спортинг», РБ «Лейпциг», «Зенит», «Атлетик», «Виктория» Плзень.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря.