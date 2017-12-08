Карвахаль дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ за умышленный горчичник

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА наказал защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля по итогам матча группового раунда Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0), который состоялся 21 ноября.

Согласно статье 15 Дисциплинарного регламента УЕФА, испанец дисквалифицирован на два матча за умышленное получение желтой карточки. В добавленное время он слишком долго вводил мяч из аута.

Учитывая, что Карвахаль уже пропустил заключительный матч группового раунда с дортмундской «Боруссией» (3:2), ему осталось отбыть один матч дисквалификации – в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.