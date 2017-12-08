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Карвахаль дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ за умышленный горчичник

Защитник «Реала» не сможет принять участие в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 08.12.2017 08:37
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Getty Images. Даниэль Карвахаль
© Getty Images. Даниэль Карвахаль
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА наказал защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля по итогам матча группового раунда Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0), который состоялся 21 ноября.
 
Согласно статье 15 Дисциплинарного регламента УЕФА, испанец дисквалифицирован на два матча за умышленное получение желтой карточки. В добавленное время он слишком долго вводил мяч из аута. 
 
Учитывая, что Карвахаль уже пропустил заключительный матч группового раунда с дортмундской «Боруссией» (3:2), ему осталось отбыть один матч дисквалификации – в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник — УЕФА

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