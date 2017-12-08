Криштиану РОНАЛДУ: «Хочу завершить карьеру в Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отказался от идеи сменить клуб.

«Я счастлив в «Реале» и хочу остаться здесь. Если это возможно, если я смогу, я бы хотел завершить карьеру в Мадриде.

Ключ ко всему – продолжать двигаться вперед, сохраняя мотивацию. Когда ты просыпаешься каждое утро, и жизнь предоставляет тебе шанс играть в футбол – это лучшее, что может быть.

Я отправил сообщение Мбаппе. У него невероятный потенциал и талант. Все зависит от того, что у игрока в голове. Но Килиан – тот, кто может выиграть следующий «Золотой мяч».