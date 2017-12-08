Николай МОРОЗЮК: «Сделали выводы, перестроились и выиграли»

– У «Динамо» много молодежи. Когда можно будет говорить о какой-то стабильности? Сколько еще нужно таких матчей?

– Надеюсь, что как можно меньше. Мы этого хотим и работаем над этим. Думаю, что мы на правильном пути.

– Сегодня Вида прощался со стадионом. Насколько это важный игрок для «Динамо»?

– Это очень хороший игрок и друг. Для команды он был важным футболистом и в раздевалке, и на поле. Мы все благодарны ему за тот период, что он провел в команде. Такова футбольная жизнь. Вида продолжит свою карьеру в другой команде. Я могу пожелать ему только удачи.

– Скоро «Динамо» уйдет в отпуск, а команда как раз набрала такую хорошую форму. Болельщики говорят, что лучше бы чемпионат продолжался. Согласны с ними?

– Тяжело сказать. Сегодня получилась яркая игра, но осталось не так много сил. В начале сезона была свежесть, но не было такой игры. Тяжело сказать.

– Скоро выезд в «Александрию». Хацкевич сказал, что у вас чемпионат в приоритете. Ваш комментарий?

– Сегодня мы выходили на матч, зная, что перед нами была задача занять первое место. В первые десять минут, наверное, думали, что нас устроит и ничья, но потом поняли, что дальше так играть нельзя. Сделали выводы, перестроились и выиграли. Теперь нужно настраиваться на матч с «Александрией». Этот матч для меня важнее, чем сегодняшний.

– Победа «Шахтера» над «Ман Сити» была для вас дополнительной мотивацией?

– Никакой мотивации в этом плане не было.

– Не смотрели их матч?

– Смотрел. Кусочками.

– «Боруссия» Д тоже попала в Лигу Европы. Не ждете встречи с Ярмоленко?

– Было бы интересно. Кто попадется, с тем и будем играть.