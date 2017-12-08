СИГАНДА: «Заре нужен опыт, чтобы быть на одном уровне с Атлетиком»

Главный тренер испанского «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда прокомментировал победу над «Зарей» (2:0) и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

«Конечно, главное, что нам удалось выполнить поставленную цель. Основа нашей победы — концентрация. Мы не говорим о поле или погоде. Главное, что отыграли на 100% в каждом эпизоде.

Что нужно «Заре», чтобы быть на одном уровне с «Атлетиком»? Опыт. У «Зари» много молодых футболистов, которым нужно время для развития.

Была ли паника при 0:0? Да, было нелегко в эти минуты, но я верил в команду и знал, что она способна обеспечить результат. У нас не всегда получалось хорошо играть во время группового этапа, но была цель, о которой мы думали и пытались выполнить», – сказал Сиганда.