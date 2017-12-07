Арсенал — БАТЭ — 6:0. Видеообзор матча

Надо теперь. чтобы войны АТО поговорили с активистами))

Красавчик! Респект и уважуха! Что есть то есть!

сперма мароканца ударила в голову?

успех Роналду-это талант, помноженный на огромный труд. ...да, он может себя похвалить после стол...

Первый абзац вроде норм, но во втором чтото его понесло. Жаль когда рядом нет человека который те...