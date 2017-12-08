Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы пропускаем мячи, которые нельзя пропускать»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:2) в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.

«Эмоций никаких. Обидно, досадно. Игра была равной. Обидно, что при равной игре мы дважды пропустили со стандартов. Мы пропускаем мячи, которые нельзя пропускать. Ничего особенного в стандартах «Атлетика» нет, мы их тщательно разбирали. Я указывал, что Адурис и Рауль Гарсия особенно опасны, но именно они и забили.

Это большой опыт для ребят, память на всю жизнь. Благодаря этим матчам за нашими футболистами стали следить скауты европейских клубов», – сказал Вернидуб.