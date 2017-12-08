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Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы пропускаем мячи, которые нельзя пропускать»

Наставник «Зари» прокомментировал поражение от «Атлетика» и вылет из еврокубков

  • 08.12.2017 00:59
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Facebook FC Zorya Luhansk. Юрий Вернидуб
© Facebook FC Zorya Luhansk. Юрий Вернидуб
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:2) в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.
 
«Эмоций никаких. Обидно, досадно. Игра была равной. Обидно, что при равной игре мы дважды пропустили со стандартов. Мы пропускаем мячи, которые нельзя пропускать. Ничего особенного в стандартах «Атлетика» нет, мы их тщательно разбирали. Я указывал, что Адурис и Рауль Гарсия особенно опасны, но именно они и забили.
 
Это большой опыт для ребят, память на всю жизнь. Благодаря этим матчам за нашими футболистами стали следить скауты европейских клубов», – сказал Вернидуб.

Источник — Sportarena

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