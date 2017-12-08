Группа L. Зенит на выезде победил Реал Сосьедад и занял первое место

«Вардар» – «Русенборг» – 1:1
Голы: 1:0 – 9 Итало, 1:1 – 45, пенальти Бендтнер.
«Вардар» – Гачевски, Новак, Грнчаров, Муслиу, Демири, Глигоров, Барсегян, Николов (Маркович, 80), Блажевски (Джигаури, 84), Алвес, Итало.
«Русенборг» – Хансен, Шелвик, Региниуссен, Расмуссен, Мелинг, Троннсен, Конрадсен (де Ланле, 71), Хеденстад, Герсбах (Леви, 90), Адегбенро (Ботхейм, 90), Бендтнер.
Предупреждение: Барсегян (72).
«Реал Сосьедад» – «Зенит» – 1:3
Голы: 0:1 – 35 Ерохин, 1:1 – 58 Виллиан Жозе, 1:2 – 64 Иванович, 1:3 – 85 Паредес.
«Реал Сосьедад» – Рульи, Льоренте, Родригес (де ла Белья, 61), Одриосола, Мартинес, Сурутуса (Каналес, 68), Ильярраменди, Янузай, Прието, Ойарсабаль (Хуанми, 58), Виллиан Жозе.
«Зенит» – Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Смольников (Жирков, 62), Ригони, Краневиттер, Нобоа (Кузяев, 62), Ерохин, Полоз (Паредес, 76), Кокорин.
Предупреждения: Краневиттер (28), Ерохин (76), Каналес (77).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.