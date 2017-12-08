Группа K. Лацио проиграл Зюлте-Варегем, но вышел с первого места

Ну так йди довбися в ясна зі своїми цапам раз вони так гарнесенько говорять, вже забув яким лютим...

Бога не має. Один з авторів ху.їблії пі.дар, тому не лий це релігійне лайно.

Уверенная победа, но с защитой надо что-то делать. Больше всего понравилась молодёжь: Шепелев (MV...

А ведь на месте Зари Верес, Ворскла и Олимпик сыграли бы не лучше, а пожалуй даже хуже. Увы, но к...

Мужики?.. Давайте уже забывать об этом! Быть мужиками, конечно, надо, но еще важнее - играть в фу...

Не розумію, за що тут дякують Зорі!? Євросезон безумовно провалений, у вирішальній грі 0 ударів!!...