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Группа K. Лацио проиграл Зюлте-Варегем, но вышел с первого места

«Витесс» выиграл у «Ниццы», но вылетел из Лиги Европы с последнего места

  • 08.12.2017 00:38
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«Зюлте-Варегем» – «Лацио» – 3:2
Голы: 1:0 – 6 де По, 2:0 – 60 Элен, 2:1 – 67 Кайседо, 2:2 – 76 Лейва, 3:2 – 83 Лейя-Исека.
 
«Зюлте-Варегем» – Бостин, Маду (Хамалайнен, 46), Элен, Бодри, Уэлш (Шапоньич, 87), де По, Кайя, Копман, Думбия (Де Сарт, 46), де Фо, Лейя-Исека.
«Лацио» – Варгич, Лукаку, Баста, Баштуш, Луис Фелипе (Уоллес, 65), Крекко (Фелипе Андерсон, 55), Мичели (Лейва, 55), Мурджиа, Габаррон, Кайседо, Паломби.
 
Предупреждение: Уэлш (75).
«Витесс» – «Ницца» – 1:0
Гол: 1:0 – 84 Кастайнос.
 
«Витесс» – Пасвеер, Мязга, Кашия, Леливелд, Ауде Котте, Брюнс, Колкетт (Фор, 46), Маунт, Файе, Матавж (Рашица, 68), Кастайнос.
«Ницца» – Кардиналь, Сарр, Коли, Данте, Бюрне, Макенго, Лусамба (Перро, 88), Срарфи (Вальтер, 78), Козьелло, Сипрьен, Плеа (Диаби, 66).
 
Предупреждения: Леливелд (40), Срарфи (55), Макенго (68).

 

Источник — Sport.ua

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