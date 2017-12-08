Группа H. Арсенал уничтожил БАТЭ

«Црвена Звезда» – «Кельн» – 1:0
Гол: 1:0 – 22 Срнич.
«Црвена Звезда» – Борян, Стойкович, Савич, Родич, Ле Таллек, Йовичич (Пешич, 64), Срнич (Гобелич, 81), Доналд, Канга (Рачич, 89), Крстичич, Боачи.
«Кельн» – Хорн, Соренсен, Хорн, Ольковски (Клюнтер, 65), Озджан, Рауш, Леманн, Йойич, Клеменс (Уахим, 71), Гирасси, Осако.
Предупреждения: Савич (30), Срнич (48), Йойич (65), Соренсен (67), Леманн (73).
«Арсенал» – БАТЭ – 6:0
Голы: 1:0 – 11 Дебюши, 2:0 – 37 Уолкотт, 3:0 – 43 Уилшер, 4:0 – 51, автогол Поляков, 5:0 – 64, пенальти Жиру, 6:0 – 74 Эль-Ненни.
«Арсенал» – Оспина, Холдинг, Чемберс, Дебюши, Эль-Ненни (Уиллок, 77), Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Коклен, Уолкотт (Нелсон, 71), Уэлбек (Нкетиа, 77), Жиру.
БАТЭ – Щербицкий, Володько, Милунович, Поляков, Березкин, Риос, Иванич (Яблонский, 76), Драгун, Стасевич (Туоминен, 69), Родионов (Сигневич, 56), Гордейчук.
Предупреждение: Володько (17).
Источник — Sport.ua
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