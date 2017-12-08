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Группа G. Виктория победила Хапоэль и вышла в 1/16 с первого места

«Лугано» на выезде обыграл «Стяуа», но вылетел из еврокубков

  • 08.12.2017 00:12
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«Хапоэль» – «Виктория» – 0:2
Голы: 0:1 – 28 Гейда, 0:2 – 83 Горшава.
 
«Хапоэль» – Хаимов, Таа, Корхут, Эло, Эльхамед, Ради, Браун, Куэнка (Зрихан, 67), Эйнбиндер (Меликсон, 59), Охана, Пекхарт.
«Виктория» Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Горшава, Грошовски, Коларж (Чермак, 77), Петржела (Пиларж, 58), Копиц, Крменчик (Бакош, 89).
 
Предупреждения: Эйнбиндер (53), Браун (55), Грушка (62), Крменчик (68), Лимберски (75), Таа (76), Чермак (80).
«Стяуа» – «Лугано» – 1:2
Голы: 0:1 – 3 Дапрела, 0:2 – 32 Вечеи, 1:2 – 60 Гноэре.
 
«Стяуа» – Влад, Бэлаше, Ларие, Жуниор, Неделку, Попеску, Энаке, Вильям (Гноэре, 41), Коман, Голофка (Ман, 46), Тэнасе (Момчилович, 61).
«Лугано» – да Коста, Ковачич, Дапрела, Яо (Бну-Марзук, 87), Големич, Мариани, Вечеи, Милосавлевич, Боттани, Чулина (Михайлович, 74), Пиччинокки (Саббатини, 41).
 
Предупреждения: Ковачич (35), Бэлаше (71), Неделку (72), да Коста (89).

 

Источник — Sport.ua

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