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Игорь СУРКИС: «Вида уже попрощался с фанатами и игроками»

Президент «Динамо» рассказал, что 28-летний хорватский защитник уже попрощался с болельщиками

  • 07.12.2017 23:59
  • 2167 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал поединок своей команды против «Партизана» (4:1).
 
– Ребята молодцы, что не расслабились, несмотря на то, что решили задачу еще в четвертом туре. Все понимали, что нужно выйти из группы с первого места – возможно, в этом случае повезет со жребием. Сегодня добыли очень важные очки для рейтинга Украины. К слову, поздравляю «Шахтер» с хорошей игрой, которую они вчера продемонстрировали в матче с «Манчестер Сити» и также прошли дальше. Теперь будем болеть за «Зарю».
 
Считаю, наши ребята сегодня отыграли на хорошем уровне, как подобает. Хотя поначалу было немного страшновато, но в итоге все сложилось благополучно. Теперь нужно отыграть последний поединок в чемпионате, потом отдохнуть и дальше готовиться к весенней части сезона.
 
– Можно ли говорить о том, что динамовская молодежь выходит на определенный уровень стабильности?
– О стабильности молодежи я бы пока не говорил, потому что мы обычно хвалим раньше времени, с кем-то сравниваем. Если тот же Шапаренко будет демонстрировать такое же качество футбола, как в свои 20 лет, надеюсь, он продолжит прогрессировать. Это же касается и Цыганкова и Шепелева. Они закрепятся в основном составе, будут играть и на протяжении долгих лет приносить пользу «Динамо». Сейчас идет перестройка команды, какую в свое время делал Газаев, когда вводил в основной состав Хачериди, Гармаша, Ярмоленко, который сейчас играет в лучшем европейском чемпионате. Ребята должны набираться опыта, совершенствоваться. Конечно, будут у них и провальные матчи – это нужно понимать. Такие победы предают уверенности, ребята начинают в себя верить, и это их вдохновляет. Старожилы в раздевалке сидят с чувством, будто они выполнили свою работу, а у молодежи радость и счастье в глазах, поскольку на таком уровне они еще не играли.
 
– Легионеры также чувствуют повышение конкуренции?
– Да, так и должно быть. Зимой мы постараемся поработать на трансферном рынке, но, как договорились с Хацкевичем, чтобы ни в коем случае не закрыть дорогу этим  молодым ребятам.
 
– Домагой Вида сегодня прощался с «Олимпийским». Насколько это ощутимая потеря для «Динамо»?
– Естественно, это потеря,  поскольку Домагой – наш ведущий футболист. Он попрощался с болельщиками и партнерами, но со мной попрощается завтра. Виде я хочу сказать только слова благодарности. Хотелось бы, чтобы он остался, но футболист выбрал другой путь. У него семья, дети, и можно понять его желание заработать. Удерживать его финансово и предложить такие же условия, как «Бешикташ», наш клуб не мог. Мы могли за него получить компенсацию, причем неплохую. Но летом я его не отпустил, в надежде, что он нам поможет в этом  полугодии. Он помог, за что ему огромное спасибо. Желаю Домагою продолжать играть на том же уровне,  на котором он играл в «Динамо».
 
– Вы уже разобрались, что случилось у Дениса Гармаша?
– Сложно сказать, что произошло. Денис говорит, что он нигде не замешан. Клуб проводит собственное расследование. Естественно, мы сделаем все возможное и попытаемся найти тех людей, которые это совершили. Денису дали охрану и, Денис, и его семья находятся в безопасности.
 
– Сегодня по вашему приглашению на «Олимпийском» смотрели футбол раненные бойцы АТО из военного госпиталя. Для них это приятное событие?
– Благодаря им, над нами сейчас мирное небо, а в нескольких сотнях километров отсюда идет война. Эти бойцы защищают нашу родину, подставляют под удар свои семьи и свою жизнь. Я знаю, что им помогают ребята, которые регулярно посещают госпиталь, также помогает клуб. Перед игрой я зашел к ним в скай-бокс, поблагодарил за то, что они делают, за защиту нашей страны, пожелал выздоровления и пообещал сделать для них все, что необходимо. Приятно, что ребята действительно болеют за «Динамо», переживают. После матча многие из них снова вернутся в больничные палаты. Мой представитель на днях снова отправится в госпиталь, я поручил помочь всем: и едой, и одеждой, и медикаментами, и остальными вещами, которые потребуются.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    fcshahray
    online
      fcshahray, 08.12.2017 00:34
    +1
    Молодец Игорь, патриот и человек ! Не то что сепар миллиардер Ринат- кусок Путина!
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    Ding01
    online
      Ding01, 08.12.2017 00:55
    0
    И за домагоя виду тебе игорек отдельное спасибо!!!- а потом удивляешся что в 4млн городе на стадион приходит 5к болельщиков
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    Grzaus
    online
      Grzaus, 08.12.2017 00:59
    -1
    fcshahray, 08.12.2017 00:34
    Молодец Игорь, патриот
    Это тот у которого брательник с медведчуком и путиным шастает втихаря.
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