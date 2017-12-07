Игорь СУРКИС: «Вида уже попрощался с фанатами и игроками»

– Ребята молодцы, что не расслабились, несмотря на то, что решили задачу еще в четвертом туре. Все понимали, что нужно выйти из группы с первого места – возможно, в этом случае повезет со жребием. Сегодня добыли очень важные очки для рейтинга Украины. К слову, поздравляю «Шахтер» с хорошей игрой, которую они вчера продемонстрировали в матче с «Манчестер Сити» и также прошли дальше. Теперь будем болеть за «Зарю».

Считаю, наши ребята сегодня отыграли на хорошем уровне, как подобает. Хотя поначалу было немного страшновато, но в итоге все сложилось благополучно. Теперь нужно отыграть последний поединок в чемпионате, потом отдохнуть и дальше готовиться к весенней части сезона.

– Можно ли говорить о том, что динамовская молодежь выходит на определенный уровень стабильности?

– О стабильности молодежи я бы пока не говорил, потому что мы обычно хвалим раньше времени, с кем-то сравниваем. Если тот же Шапаренко будет демонстрировать такое же качество футбола, как в свои 20 лет, надеюсь, он продолжит прогрессировать. Это же касается и Цыганкова и Шепелева. Они закрепятся в основном составе, будут играть и на протяжении долгих лет приносить пользу «Динамо». Сейчас идет перестройка команды, какую в свое время делал Газаев, когда вводил в основной состав Хачериди, Гармаша, Ярмоленко, который сейчас играет в лучшем европейском чемпионате. Ребята должны набираться опыта, совершенствоваться. Конечно, будут у них и провальные матчи – это нужно понимать. Такие победы предают уверенности, ребята начинают в себя верить, и это их вдохновляет. Старожилы в раздевалке сидят с чувством, будто они выполнили свою работу, а у молодежи радость и счастье в глазах, поскольку на таком уровне они еще не играли.

– Легионеры также чувствуют повышение конкуренции?

– Да, так и должно быть. Зимой мы постараемся поработать на трансферном рынке, но, как договорились с Хацкевичем, чтобы ни в коем случае не закрыть дорогу этим молодым ребятам.

– Домагой Вида сегодня прощался с «Олимпийским». Насколько это ощутимая потеря для «Динамо»?

– Естественно, это потеря, поскольку Домагой – наш ведущий футболист. Он попрощался с болельщиками и партнерами, но со мной попрощается завтра. Виде я хочу сказать только слова благодарности. Хотелось бы, чтобы он остался, но футболист выбрал другой путь. У него семья, дети, и можно понять его желание заработать. Удерживать его финансово и предложить такие же условия, как «Бешикташ», наш клуб не мог. Мы могли за него получить компенсацию, причем неплохую. Но летом я его не отпустил, в надежде, что он нам поможет в этом полугодии. Он помог, за что ему огромное спасибо. Желаю Домагою продолжать играть на том же уровне, на котором он играл в «Динамо».

– Вы уже разобрались, что случилось у Дениса Гармаша?

– Сложно сказать, что произошло. Денис говорит, что он нигде не замешан. Клуб проводит собственное расследование. Естественно, мы сделаем все возможное и попытаемся найти тех людей, которые это совершили. Денису дали охрану и, Денис, и его семья находятся в безопасности.

– Сегодня по вашему приглашению на «Олимпийском» смотрели футбол раненные бойцы АТО из военного госпиталя. Для них это приятное событие?

– Благодаря им, над нами сейчас мирное небо, а в нескольких сотнях километров отсюда идет война. Эти бойцы защищают нашу родину, подставляют под удар свои семьи и свою жизнь. Я знаю, что им помогают ребята, которые регулярно посещают госпиталь, также помогает клуб. Перед игрой я зашел к ним в скай-бокс, поблагодарил за то, что они делают, за защиту нашей страны, пожелал выздоровления и пообещал сделать для них все, что необходимо. Приятно, что ребята действительно болеют за «Динамо», переживают. После матча многие из них снова вернутся в больничные палаты. Мой представитель на днях снова отправится в госпиталь, я поручил помочь всем: и едой, и одеждой, и медикаментами, и остальными вещами, которые потребуются.