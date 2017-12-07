Мужики старались. Но в Бильбао тоже мужики

Турнирный расклад в группе J перед львовским поединком был предельно прост: «Заре» для продолжения борьбы в Лиге Европы нужна была только победа, «Атлетик» устраивала ничья. Исходя из этих целей, тренеры и строили игру: луганская команда была ориентирована на атаку, наставник испанской команды Хосе Анхель Сиганда избрал более осторожную тактику, рассчитанную в первую очередь на контрвыпады. Хотя номинально обе команды начали встречу по схеме 4-2-3-1: у нас на острие был Громов, у испанцев — Адуриц.



Однако со старта в украинской команде вышли только 2 (!) железобетонных защитника. И если для гостей «не пропустить» было первостепенной задачей, то для подопечных Вернидуба - «одной из», ведь главной задачей луганчан был забитый мяч, желательно — не один.

Первый тайм выдался абсолютно равным — обе команды осторжничали, но были не против открыть счет. Потрясающий момент имели гости — на 35-й минуте Рауль Гарсия пробил «ножницами» с линии штрафной — мяч пролетел в сантиметрах над дальней девяткой ворот луганчан. А перед этим за нас сыграл боковой арбитр, отменивший чистый гол Уильямса из-за ошибочного офсайда.

Во второй половине встречи ничего не изменилось на первый взгляд. Однако постепенно вырисовалось преимущество гостей — в «лобовой» игре они за счет индивидуального мастерства сумели-таки переиграть соперника. В результате на 70-й минуте Адуриц распечатал ворота луганчан. А «контрольный» выстрел произвел Рауль Гарсия. 0:2 - если честно, вполне заслуженная победа испанской команды. Ну не осталось у «Зари» контраргументов!

Юрий Вернидуб после игры признал, что взломать оборону «Атлетика» было сверхзадачей. Однако имеем в итоге 50:50% владения мячом в игре с командой, которая не пропустла от «Реала». К сожалению, для выхода в «евровесну» этого мало: для победы нужно нанести хотя бы один удар в створ, а этого сегодня луганчанам не позволили.



В целом же нужно признать - в данном конкретном поединке испанакая комнда выглядела явно сильнее и по праву заслужила право продолжить борьбу в Лиге Европы.



«Заря» - «Атлетик» - 0:2

- Аритц Адуриц, 70, Рауль Гарсия, 86

«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Гордиенко, Артем Сухоцкий, Александр Андриевский, Александр Караваев, Артём Громов, Руслан Бабенко (Владислав Кочергин, 76), Игорь Харатин, Иури Фрейтас (Силас, 62), Максим Лунёв (Владислав Кабаев, 46)

«Атлетик»: Яго Эррерин, Рауль Гарсия (Ксавьер Этчеита, 93), Микел Баленсиага, Микель Сан-Хосе, Унаи Нуньес, Эмерик Лапорт, Иньиго Лекуе, Маркель Сусаета, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Аритц Адуриц (Сабин Мерино, 89)

Максим Лунёв, 43. Александр Андриевский, 50. Владислав Кабаев, 82. - Унаи Нуньес, 16.