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Заря
0:2
Атлетик
07.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Мужики старались. Но в Бильбао тоже мужики

Во Львове «Заря» не без боя уступила путевку в 1/16 ЛЕ «Атлетику» и выбыла из ЛЕ

  • 07.12.2017 23:56
  • 1188 просмотров
  • 15 комментария
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УЕФА
© УЕФА
Турнирный расклад в группе J перед львовским поединком был предельно прост: «Заре» для продолжения борьбы в Лиге Европы нужна была только победа, «Атлетик» устраивала ничья. Исходя из этих целей, тренеры и строили игру: луганская команда была ориентирована на атаку, наставник испанской команды Хосе Анхель Сиганда избрал более осторожную тактику, рассчитанную в первую очередь на контрвыпады. Хотя номинально обе команды начали встречу по схеме 4-2-3-1: у нас на острие был Громов, у испанцев — Адуриц.

Однако со старта в украинской команде вышли только 2 (!) железобетонных защитника. И если для гостей «не пропустить» было первостепенной задачей, то для подопечных Вернидуба - «одной из», ведь главной задачей луганчан был забитый мяч, желательно — не один.
 
Первый тайм выдался абсолютно равным — обе команды осторжничали, но были не против открыть счет. Потрясающий момент имели гости — на 35-й минуте Рауль Гарсия пробил «ножницами» с линии штрафной — мяч пролетел в сантиметрах над дальней девяткой ворот луганчан. А перед этим за нас сыграл боковой арбитр, отменивший чистый гол Уильямса из-за ошибочного офсайда. 
 
Во второй половине встречи ничего не изменилось на первый взгляд. Однако постепенно вырисовалось преимущество гостей — в «лобовой» игре они за счет индивидуального мастерства сумели-таки переиграть соперника. В результате на 70-й минуте Адуриц распечатал ворота луганчан. А «контрольный» выстрел произвел Рауль Гарсия. 0:2 - если честно, вполне заслуженная победа испанской команды. Ну не осталось у «Зари» контраргументов!
 
Юрий Вернидуб после игры признал, что взломать оборону «Атлетика» было сверхзадачей. Однако имеем в итоге 50:50% владения мячом в игре с командой, которая не пропустла от «Реала». К сожалению, для выхода в «евровесну» этого мало: для победы нужно нанести хотя бы один удар в створ, а этого сегодня луганчанам не позволили.

В целом же нужно признать - в данном конкретном поединке испанакая комнда выглядела явно сильнее и по праву заслужила право продолжить борьбу в Лиге Европы.


«Заря» - «Атлетик» - 0:2

- Аритц Адуриц, 70, Рауль Гарсия, 86

«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Гордиенко, Артем Сухоцкий, Александр Андриевский, Александр Караваев, Артём Громов, Руслан Бабенко (Владислав Кочергин, 76), Игорь Харатин, Иури Фрейтас (Силас, 62), Максим Лунёв (Владислав Кабаев, 46)

«Атлетик»: Яго Эррерин, Рауль Гарсия (Ксавьер Этчеита, 93), Микел Баленсиага, Микель Сан-Хосе, Унаи Нуньес, Эмерик Лапорт, Иньиго Лекуе, Маркель Сусаета, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Аритц Адуриц (Сабин Мерино, 89)

Максим Лунёв, 43. Александр Андриевский, 50. Владислав Кабаев, 82. - Унаи Нуньес, 16.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 08.12.2017 00:09
    +5
    Без единого шанса. Увы.
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    nicolo155
    online
      nicolo155, 08.12.2017 00:09
    -1
    Бились, старались, но чуть-чуть как всегда не хватает, ну или чуда чтоль... все равно молодцы!
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    Алекс Морган
      Алекс Морган, 08.12.2017 00:10
    +2
    Заря не слабее Партизана или Людогорца, но не подфартило! Рейтинг надо свой поднимать, чтоб жеребиться из второй корзины! А на рейтинг клуба влияет также выступление в национальном чемпе! А тут большая Ж(((((
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    lisarti
    lisarti, 08.12.2017 00:11
    +11
    обидно не за проигрыш, а за игру, это неуд, 0 в створ , 0 мысли, 0 защиты, развалились мы короче. но поблагодарить команду нужно за осень и пожелать укреплять игру и сыгранность
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    Zirkaa
    online
      Zirkaa, 08.12.2017 00:12
    +3
    Вообще без шансов. У Зари ни одного удара в створ
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    semihasik
      semihasik, 08.12.2017 00:15
    +1
    Жалко, но достойно! Спасибо Заре! Просто не хватило опыта! Но, этот евросезон, можно занести в актив и продолжать развиваться в том же направлении! Спасибо и до следующего раза!
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    NATSGUL
      NATSGUL, 08.12.2017 00:17
    +3
    "Во Львове «Заря» не без боя уступила путевку в 1/16 ЛЕ «Атлетику»
    Автор статьи футбол смотрел? 0 - ударов в створ - какой в жопу бой!!!!

    По сути: мужики оказались - НЕ мужиками!
    Проиграно по делу. Скажу больше, 0:2 - это ещё повезло, если бы не везение+Лунин+арбитр - был бы эпический разгром.

    Уровень Зари, к сожалению, даже близко не уровень Ателетика(кстати 16!!!! место в чемпионате Испании на данный момент).
    Заря по сути - даже 3 точных паса в центре поля связать не смогла. Не зря Зоря плетётся где-то в середине чемпионата Украины.
    Иллюзий я не строил на исход матча, но надеялся, что хоть игру покажут, а показали тихий ужас...
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    Валерий Бирзул
    online
      Валерий Бирзул, 08.12.2017 00:22
    +1
    Заря, Заря, на своем поле, 0 ударов по воротам в решающем матче с командой которая в своем чемпионате никакая... Смотрел, и одна строчка была на уме Кто Выще бье , той краше грае. Обидно , но это наш уровень. Удачи Зорьке в следующем году.
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    Вячеслав Куценко
    online
      Вячеслав Куценко, 08.12.2017 00:24
    +1
    NATSGUL, 08.12.2017 00:17
    "Во Львове «Заря» не без боя уступила путевку в 1/16 ЛЕ «Атлетику»
    Автор статьи футбол смотрел? 0 - ударов в створ - какой в жопу бой!!!!По сути: мужики оказались - НЕ мужиками!
    Проиграно по делу. Скажу больше, 0:2 - это ещё повезло, если бы не везение+Лунин+арбитр - был бы эпический разгром.Уровень Зари, к сожалению, даже близко не уровень Ателетика(кстати 16!!!! место в чемпионате Испании на данный момент).
    Заря по сути - даже 3 точных паса в центре поля связать не смогла. Не зря Зоря плетётся где-то в середине чемпионата Украины.
    Иллюзий я не строил на исход матча, но надеялся, что хоть игру покажут, а показали тихий ужас...
    Тут ты не прав, в центре поля как раз играли неплохо. А вот доходя до штрафной как-будто незнали что делать дальше. Уже б или удары издалека совершали или забросы в штрафную, а так непонятно за счет чего собирались забить.Удача не всего улыбается.
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    anti74
    online
      anti74, 08.12.2017 00:25
    +1
    Заря никакая...Брак в передачах сумасшедший,желания выиграть нет...в этом евросезоне только домашний матч с Гертой в актив.Остальное все хер.ня.даже случайно выигранный матч в бильбао
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    EGOS
    online
      EGOS, 08.12.2017 00:31
    0
    после двух удачных игр с именитыми клубами у игроков Зори, как по мне, немного башню снесло, и они решили что на одной ноге пройдут остальные матчи...очень жаль, что так решил и тренер...а по факту - три безобразные и безвольные игры как под копирку, и ноль набранных очков...как бы не видно, что они очень хотели играть евровесну, и это грустно...
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    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 08.12.2017 00:43
    0
    Есть такая традиция у "Зари" последнее время:

    В Еврокубках со счетом "2-0" проигрывать
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    Kazbek ua
    Kazbek ua, 08.12.2017 00:56
    0
    Не розумію, за що тут дякують Зорі!? Євросезон безумовно провалений, у вирішальній грі 0 ударів!!! тенерська думка, тактика відсутні, і це при тому, що група далеко не найсильніша.
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    Дьявол
    online
      Дьявол, 08.12.2017 00:56
    0
    Мужики?.. Давайте уже забывать об этом! Быть мужиками, конечно, надо, но еще важнее - играть в футбол! Прогрессировать именно в этом направлении! А на одном лишь характере далеко не уедешь. Это посыл и футболистам, и тренерскому штабу Зари, который так и не придумал, как можно пройти оборону Атлетика. Это не упрек нашим ребятам, а лишь пожелание чуть глубже смотреть в будущее, не только через призму "мужиков"...
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    Brian10
    online
      Brian10, 08.12.2017 01:11
    0
    А ведь на месте Зари Верес, Ворскла и Олимпик сыграли бы не лучше, а пожалуй даже хуже. Увы, но кроме Шахтёра и Динамо в еврокубках другим клубам делать нечего, ну кроме как опыта набираться.
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