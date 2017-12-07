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Аустрия Вена
0:0
АЕК
07.12.2017, FT

Аустрия Вена — АЕК — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Аустрия Вена» — АЕК

  • 08.12.2017 10:55
  • 45 просмотров
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В поединке группового этапа Лиги Европы «Аустрия Вена» — АЕК команды мячей не забили.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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