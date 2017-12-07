ХАЦКЕВИЧ: Чтобы играть в ЛЧ, надо соответствовать уровню этого турнира

Александр ХАЦКЕВИЧ, главный тренер «Динамо»:

— Счет на табло отображает происходившее на футбольном поле. Сегодня наша команда заслуживает самых лестных слов. Закончили еврокубковую осень и хорошей игрой, и хорошим результатом. Поэтому ребятам — большое спасибо. А отдельная благодарность — нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении группового этапе. Ждем их на заключительном поединке года — против «Александрии».

— Как бы вы в целом оценили выступление «Динамо» на групповом этапе Лиги Европы?

— В целом, я смотрю на турнирную таблицу группы. Каждая игра складывалась для нас по-своему. Были матчи, где мы проявили характер. Были поединки, где нам было тяжело — в этом плане, в первую очередь, надо отметить выездной матч против «Янг Бойз», когда мы вытерпели первый тайм и, в итоге, добились необходимого результата. А завтра мы проснемся, увидим, что находимся на первом месте турнирной таблицы группы — это самое главное.

— Усилится ли «Динамо» зимой?

— Конечно, есть позиции, которые нам нужно усиливать. Но, учитывая реалии, далеко не все иностранные футболисты сейчас хотят ехать в Украину — тут надо учитывать глобальную ситуацию, которая есть в нашей стране.

В этом направлении ведется кропотливая работа, и я надеюсь, что те футболисты, на которых мы нацелены, будут в нашей команде. Имена и позиции я пока озвучивать не буду. Наш селекционный отдел проводит большую работу, но зачастую футболисты, которых нам предлагают, по своим качествам просто не соответствуют нашим требованиям.

При этом с некоторыми исполнителями мы расстанемся. Речь идет о тех, кто не соответствует уровню киевскому «Динамо».

— Когда «Динамо» будет играть в Лиге чемпионов?

— Отвечу вам словами Валерия Лобановского: мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать? Чтобы играть в Лиге чемпионов, надо соответствовать уровню этого турнира. Вы же сами видите, каковы результаты в отдельных матчах Лиги чемпионов...

— Каковы ваши планы по футболистам «Динамо», которые выступают в аренде?

— Кто-то останется в аренде, кто-то поедет с нами на подготовительные сборы.

Мирослав ДЖУКИЧ, главный тренер «Партизана»:

— Мне остается лишь поздравить «Динамо» с победой. Должен признать, что мы не очень хорошо играли в обороне. Именно по этой причине два первых гола пропустили очень быстро. Кроме того, нельзя рассчитывать на победу, если игра команды в атаке не является эффективной. Сегодня это тоже было нашим недостатком.

Тем не менее, мы смогли один гол отыграть. После перерыва имели стопроцентные возможности для того, чтобы сократить счет до минимума, но сложилось так, как сложилось.

Повторюсь, мы должны были намного надежнее и слаженнее играть в обороне. Все три гола пропустили как-то уж очень легко. Соперник их забил спокойно, словно, прогуливаясь. Мы не были достаточно скоцентрированными, не находились рядом с соперниками. Такую команду, как киевское «Динамо», невозможно победить, если имеешь такие недочеты в обороне.

— В чем отличия сегодняшней игры от матча с «Динамо» в Белграде?

— Это абсолютные разные матчи! Сегодня было совсем другое развитие игры. В Белграде «Динамо» буквально отвоевывало результат. Сегодня же киевляне почти сразу начали вести в счете. Да и тактика нашего соперника изменилась: сегодня «Динамо» играло, в основном, от обороны, делая основную ставку на контратаки.