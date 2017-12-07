Группа E. Эвертон разгромил Аполлон и финишировал на третьем месте

«Аполлон» – «Эвертон» – 0:3
Голы: 0:1 – 21 Лукман, 0:2 – 28 Лукман, 0:3 – 87 Влашич.
«Аполлон» – Киссас, Пициан, Роберж, Жандер, Жоау Педру, Аллан, Мартинес (Питтас, 75), Сачетти, Папулис, Сардинеро (Яколиш, 61), Шембри (Селайя, 60).
«Эвертон» – Роблес, Чарсли (Денни, 90), Бешич, Фини, Влашич, Шнайдерлин, Хорнби (Броудхед, 82), Классен, Миральяс (Гордон, 88), Банингиме, Лукман.
Предупреждения: Банингиме (73), Сачетти (78).
«Аталанта» – «Лион» – 1:0
Гол: 1:0 – 10 Петанья.
«Аталанта» – Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Иличич (Паломино, 83), Кристанте (де Рон, 87), Гомес, Петанья (Куртич, 75).
«Лион» – Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Диакаби, Корне (Жеббель, 45), Ндомбеле, Фекир, Ферри, Депай (Ауар, 68), Диас (Гуири, 75).
Предупреждения: Фройлер (33), Толои (55).
Источник — Sport.ua
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