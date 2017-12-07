Группа D. Риека победила Милан, но покидает еврокубки

«Риека» – «Милан» – 2:0
Голы: 1:0 – 7 Пулич, 2:0 – 47 Гавранович.
«Риека» – Слуга, Элез, Жута, Жупарич, Вешович, Квржич (Мавриас, 86), Малеш, Акости (Пунчец, 76), Павичич, Пулич, Гавранович (Чрниц, 81).
«Милан» – Сторари, Антонелли (Форте, 80), Романьоли, Палетта, Калабрия, Биглия, Дзанеллато (Абате, 74), Локателли, Сапата, Кутроне, Андре Силва.
Предупреждения: Андре Силва (32), Малеш (43), Антонелли (66), Локателли (78).
«Аустрия» – АЕК 0:0
«Аустрия» – Пентц, Заламон (Саркария, 88), Мохаммед, Блауэнштайнер, Прокоп, Зербест, Хольцхаузер, Таджури (Лукас Энрике, 72), Пирес, Фризенбихлер (Моншайн, 77), Альхассан.
АЕК – Цинтотас, Родриго Гало, Чигринский, Враньеш, Бакакис, Галанопулос, Симойнш, Христодулопулос (Бакасетас, 64), Элдер Лопеш, Ливая (Коне, 90), Араухо (Клонаридис, 74).
Предупреждения: Враньеш (43), Чигринский (67), Альхассан (69), Бакакис (75).
Источник — Sport.ua
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