Группа C. Лудогорец сыграл вничью с Хоффенхаймом и вышел в 1/16 финала

«Хоффенхайм» – «Лудогорец» – 1:1
Голы: 1:0 – 25 Окс, 1:1 – 62 Кристалдо.
«Хоффенхайм» – Кобель, Россипаль, Хогма, Бичакчич, Пасслак, Нордтвейт, Лоренц, Жуль (Бюхлер, 69), Полянски, Окс (Скендерович, 56), Хак (Отто, 76).
«Лудогорец» – Ренан, Сисиньо, Моци, Пластун, Натанаэл, Кристалдо (Терзиев, 87), Абель, Марселиньо (Саша, 88), Гуральски (Кешерю, 46), Вура, Дяков.
Предупреждения: Бичакчич (28), Натанаэл (33), Сисиньо (64), Жуль (66), Нордтвейт (78), Вура (79), Дяков (80).
Удаление: Кешерю (83).
«Истанбул» – «Брага» – 2:1
Голы: 1:0 – 10 Вишча, 1:1 – 55 Раул Силва, 2:1 – 77, пенальти Белезоглу.
«Истанбул» – Гюнок, Клиши, Епуряну, Кайсара, Аттама, Кахведжи (Белезоглу, 60), Моссоро, Вишча (Наполеони, 85), Инлер, Фрай, Эрдинч (Батдал, 60).
«Брага» – Матеус, Эшгайю, Жефферсон, Бруно Виана, Раул Силва, Орта (Жоау Карлуш, 72), Вукчевич, Бруну Шадаш (Ахмед Хассан, 85), Данило, Фабиу Мартинш (Орта, 72), Диего Соуза.
Предупреждения: Раул Силва (45), Жефферсон (66), Вукчевич (73), Белезоглу (89).
Источник — Sport.ua
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