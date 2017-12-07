Группу F. Локомотив победил Фастав и занял первое место

«Копенгаген» – «Шериф» – 2:0
Голы: 1:0 – 56 Сотериу, 2:0 – 59 Люфтнер.
«Копенгаген» – Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека, Вербич (Матич, 89), Сотериу, Сантандер (Павлович, 82), Фальк (Томсен, 81).
«Шериф» – Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку (Домашкан, 62), Антон (Мугоша, 86), Брезовец (де Нойер, 55), Маседа, Кендыш, Бадибанга, Сушич.
Предупреждения: Кристиано (37), Кулушич (44), Раку (45), Зека (48), Сушич (71).
Удаление: Маседа (69).
«Фастав» – «Локомотив» – 0:2
Голы: 0:1 – 70, автогол Гнаничек, 0:2 – 75 Фарфан.
«Фастав» – Зламал, Гнаничек, Матейов (Джафич, 79), Гайич, Ирачек, Гронек (Яничек, 65), Траоре, Вукадинович, Хольцер, Копечны, Диоп (Экпай, 72).
«Локомотив» – Коченков, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук, Фернандеш, Миранчук (Эдер, 59), Денисов, Фарфан (Ротенберг, 81), Коломейцев (Тарасов, 45), Лысов.
Предупреждения: Миранчук (4), Гронек (45), Гайич (52), Гнаничек (65), Миранчук (90), Траоре (90).
Удаление: Гайич (57).
Источник — Sport.ua
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