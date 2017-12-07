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Группу F. Локомотив победил Фастав и занял первое место

«Копенгаген» дома обыграл «Шериф» и финишировал на второй строчке квартета

  • 07.12.2017 22:44
  • 434 просмотров
  • 4 комментария
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«Копенгаген» – «Шериф» – 2:0
Голы: 1:0 – 56 Сотериу, 2:0 – 59 Люфтнер.
 
«Копенгаген» – Ольсен, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека, Вербич (Матич, 89), Сотериу, Сантандер (Павлович, 82), Фальк (Томсен, 81).
«Шериф» – Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку (Домашкан, 62), Антон (Мугоша, 86), Брезовец (де Нойер, 55), Маседа, Кендыш, Бадибанга, Сушич.
 
Предупреждения: Кристиано (37), Кулушич (44), Раку (45), Зека (48), Сушич (71).
 
Удаление: Маседа (69).
«Фастав» – «Локомотив» – 0:2
Голы: 0:1 – 70, автогол Гнаничек, 0:2 – 75 Фарфан.
 
«Фастав» – Зламал, Гнаничек, Матейов (Джафич, 79), Гайич, Ирачек, Гронек (Яничек, 65), Траоре, Вукадинович, Хольцер, Копечны, Диоп (Экпай, 72).
«Локомотив» – Коченков, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук, Фернандеш, Миранчук (Эдер, 59), Денисов, Фарфан (Ротенберг, 81), Коломейцев (Тарасов, 45), Лысов.
 
Предупреждения: Миранчук (4), Гронек (45), Гайич (52), Гнаничек (65), Миранчук (90), Траоре (90).
 
Удаление: Гайич (57).

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    huigena
    online
      huigena, 07.12.2017 22:57
    -2
    4 команды по весне недурной результат
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    Анжелика Смирнова
    online
    Анжелика Смирнова, 07.12.2017 23:02
    -2
    Да мощная компания ЦСКА Зенит Спартак Локомотив могут выстрелить . Но турнир сильный как никогда Атлетико Милан Боруссия Арсенал Лацио Наполи Вильярреал Марсель Лион Аталанта Атлетик Бильбао
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    huigena
    online
      huigena, 07.12.2017 23:07
    +1
    Анжелика Смирнова, 07.12.2017 23:02
    Да мощная компания ЦСКА Зенит Спартак Локомотив могут выстрелить . Но турнир сильный как никогда Атлетико Милан Боруссия Арсенал Лацио Наполи Вильярреал Марсель Лион Аталанта Атлетик Бильбао
    Атлетик?? не веришь в Зарю?? я вообще то тоже, но в любом случае мои пожелания удачи команде из Луганска
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 07.12.2017 23:25
    0
    сепар юа.. зачем эта новость?
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