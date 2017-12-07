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Группа B. Янг Бойз обыграл Скендербеу

«Молодые парни» добыли волевую победу в Берне

  • 07.12.2017 22:19
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«Янг Бойз» – «Скендербеу» – 2:1
Голы: 0:1 – 51 Гавазай, 1:1 – 55 Оаро, 2:1 – 90 Ассале.
 
«Янг Бойз» – Вельфли, Вютрих, Жосс, Мбабу, Бюрки, Шик, Эбишер (Бертоне, 71), Тейшейра, Оаро (Ассале, 82), Нсаме, Нгамале.
«Скендербеу» Шехи, Яшаница, Мици, Вангели, Алити, Сахити (Османи, 72), Музака, Демте (Таку, 75), Нимага, Гавазай, Лиляй.
 
Предупреждения: Нгамале (4), Жосс (16), Алити (31), Демте (66), Оаро (72), Мици (89), Нимага (90), Ассале (90).

Источник — Sport.ua

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