Группа B. Янг Бойз обыграл Скендербеу

«Янг Бойз» – «Скендербеу» – 2:1
Голы: 0:1 – 51 Гавазай, 1:1 – 55 Оаро, 2:1 – 90 Ассале.
«Янг Бойз» – Вельфли, Вютрих, Жосс, Мбабу, Бюрки, Шик, Эбишер (Бертоне, 71), Тейшейра, Оаро (Ассале, 82), Нсаме, Нгамале.
«Скендербеу» – Шехи, Яшаница, Мици, Вангели, Алити, Сахити (Османи, 72), Музака, Демте (Таку, 75), Нимага, Гавазай, Лиляй.
Предупреждения: Нгамале (4), Жосс (16), Алити (31), Демте (66), Оаро (72), Мици (89), Нимага (90), Ассале (90).
Источник — Sport.ua
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